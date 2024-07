Más educación particular subvencionada

SEÑOR DIRECTOR:

La semana pasada el Ministerio de Educación dio a conocer que, al 14 de junio de este año, 1.516 estudiantes no estaban matriculados en ningún establecimiento educacional. Según indican, 1.360 de ellos cuentan con un cupo ofrecido, sin embargo, no se matricularon. Si bien este rechazo puede deberse a múltiples razones, resulta evidente que la sola existencia de oferta educativa no es suficiente para que sea elegida por los estudiantes y sus familias.

Tras las graves deficiencias que demostró la implementación del nuevo sistema de educación pública y sus dificultades para entregar educación de calidad, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley con el objeto de mejorarla. Si bien esta medida es necesaria, también lo es avanzar con iniciativas que apoyen la educación particular subvencionada y eliminen restricciones injustas que no permiten su crecimiento y desarrollo dentro del sistema, ahogándola con normativas que no permiten el ingreso de nuevos actores e impone una carga burocrática excesiva.

En este contexto, urge introducir mejoras que fortalezcan la educación pública y particular subvencionada, sin olvidarnos de esta última, especialmente dado que concentra el 54% del total de la matrícula y es preferida por más de un 70% de las familias del país. Con ello, podríamos robustecer nuestro sistema de provisión mixta, evitando situaciones como la descrita al generar oferta educativa diversa y de calidad que realmente sea preferida por las familias.

Constanza Lara Ochoa

Investigadora legal de Acción Educar