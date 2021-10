¡Me llegó el bono!

SEÑOR DIRECTOR

Recibí un mail de mi AFP para avisarme que soy beneficiario del Bono de Cargo Fiscal luego de que la TGR aprobara mi caso. Curioso. Primero, porque yo nunca postulé a este bono. Segundo, porque yo he realizado cero retiros de mi cuenta de AFP. Tercero, porque no necesito este bono.

¿Cómo es posible que, en plena crisis, donde los recursos fiscales son escasos, donde hay necesidades urgentes por ser cubiertas me estén ofreciendo un bono de más de 150 mil pesos siendo que no lo necesito, no lo pedí y no debería ser elegible?

Este mal gasto fiscal me indigna, pero no creo que tanto como a aquellos que tienen menos recursos y ven cómo sus impuestos van a parar a los bolsillos de quienes no lo necesitan.

Joaquín Godoy Z.