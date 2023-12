Megafraude tributario

SEÑOR DIRECTOR:

La opinión pública se ha visto sorprendida por el llamado “megafraude”, a través del cual contribuyentes emitían facturas falsas, para facilitar que otros las compraran y así abultar el crédito fiscal IVA. Con este mecanismo se busca pagar menos impuestos o, incluso, solicitar la devolución. El esquema abusa de las nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición para crear empresas, inicio de actividades y otros trámites tributarios por medio de internet. Abusa, también, de las debilidades que pueden existir en la fiscalización de la autoridad, al igual como ocurre en otros países.

La atención se ha centrado en la aparente demora del SII para llevar adelante acciones fiscalizadoras que detengan el perjuicio, toda vez que el Ministerio Público habría puesto los antecedentes en conocimiento de la autoridad tributaria en 2018 y la querella data del 2022. El organismo fiscalizador, como todo otro órgano público, debe rendir cuenta de sus actuaciones por lo que deberemos estar atentos a lo que indique. Sin embargo, es conveniente considerar que, precisamente por el número de contribuyentes y documentos involucrados, el proceso de recopilación de antecedentes para llegar a una querella debió implicar una tarea compleja. Será motivo de análisis si esa carga justifica el tiempo que ha demorado en conocerse.

La señalada discusión no debe evitar que nos planteemos el papel que juegan quienes hoy están formalizados. Existen personas dispuestas a crear empresas ficticias para conseguir documentación tributaria, pero también hay otros dispuestos a comprar dichas facturas a sabiendas de su origen irregular. Por tanto, la condena social no debería olvidar que no existe sistema que tolere, ni fiscalización que impida el deterioro de los estándares de comportamiento social. La reflexión, por tanto, supera lo meramente tributario.

Gonzalo Polanco

Director Centro de Estudios Tributarios, Fac. de Economía y Negocios

Universidad de Chile