Necesidad de actuar ahora

SEÑOR DIRECTOR

Los últimos días nos hemos vuelto a preocupar por la sequía que hace más de una década nos afecta en la zona central de Chile, lo que sumado al reporte sobre el cambio climático difundido por la ONU estos días, nos augura tiempos difíciles. Sin embargo, en lugar de seguir observando pasivamente, debiésemos prepararnos desde ya para cambiar la situación. Sugiero comenzar con una campaña intensa y creativa para cuidar el agua que tenemos; hacerlo ahora es urgente y necesario. Pero no es suficiente.

Debemos contar con nuevas fuentes de agua fresca, construyendo a la brevedad plantas desaladoras de agua de mar, pues nos permiten tener cuanta agua se necesite, independientemente de las lluvias. Pero toma tiempo; si comenzamos hoy con los estudios y permisos para una desaladora para Santiago, podríamos tenerla operando no antes de 2026, ¡si todo sale bien! Es urgente y no tenemos tiempo que perder, por eso, aunque no esté de moda, la receta es simple: ahorrar ahora el agua que tenemos y en paralelo invertir desde hoy mismo para contar con nuevas fuentes de agua en el futuro.

Carlos Foxley

Presidente Acades