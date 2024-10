SEÑOR DIRECTOR:

En su columna titulada como esta carta (2 de octubre), Soledad Alvear critica el “No Alineamiento Activo” (NAA) que hemos propuesto con Carlos Fortín y Carlos Ominami en nuestro libro El No Alineamiento Activo y América Latina: una doctrina para el nuevo siglo (Catalonia). También critica la visita a China de la ministra de Defensa, Maya Fernández, por las mismas razones. Sin embargo, lejos de constituir un enfoque “que no tendría una bajada práctica en materia de seguridad y defensa”, el NAA sí lo tiene. El no entender que Chile tiene opciones en materia de política de seguridad internacional fue lo que llevó a algunos a insistir que había que apoyar a EE.UU. en su decisión de invadir Irak en 2003, algo que el Presidente Lagos no hizo.

Chile es firmante del Pacto de Río, y nuestras FF.AA. tienen antiguos lazos con EE.UU., Alemania y Reino Unido. Eso no significa que nuestras autoridades del sector no puedan visitar otros países. En 2011, el ministro de Defensa de la época, Andrés Allamand, visitó China y firmó un acuerdo de cooperación sobre seguridad y defensa. En 2015, el otrora ministro de Defensa José Antonio Gómez también visitó China; acto seguido por visitas de todos los comandantes en jefe de las FF.AA. En ningún momento esto “enredó la planificación de la defensa”. Todo lo contrario. Lo que hace es abrir opciones.

Alvear dice que “el diálogo estratégico” de Chile debe limitarse “a Occidente”. ¿Debería por ende Chile apoyar la guerra en Gaza, que ha llevado a la muerte de 41.000 palestinos y 16.000 niños, con pleno apoyo de Occidente y con bombas y armas provistas por EE.UU. y Alemania? El hacer la pregunta es responderla. En un mundo incierto, lo que no es una buena idea es alinearse.

Jorge Heine

Exembajador en China