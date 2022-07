Reforma Tributaria

SEÑOR DIRECTOR:

Nos encontramos con la inflación más alta de los últimos 28 años, problemas económicos arrastrados por el “estallido social” y pandemia, baja exponencial en la inversión y un panorama mundial complejo, ad portas de recesión. ¿De esta manera pretenden recaudar 4,1% del PIB con un alza de impuestos?

No pudieron recaudar lo que quisieron con la reforma implementada durante el periodo de la ex Presidenta Michelle Bachelet en 2014, menos se podrá en este gobierno. No sigamos hundiendo a Chile.

María Fernanda Follert Valdés