Pensamiento mágico imaginario

SEÑOR DIRECTOR:

Daniel Matamala critica la discusión parlamentaria sobre “legítima defensa” porque habría sido un histriónico desgaste por un proyecto que “no habría hecho la diferencia en ninguno de los tres casos”. ¿Qué estará pensando? ¿Que esa ley no sirve en estos casos porque los carabineros ya están muertos y no se pueden defender? Interesante. Es verdad que lo que busca una ley de legítima defensa es darle protección legal a quienes se defienden de antisociales -cuestión que no podrán hacer los carabineros asesinados-, pero, además, disuadir a cualquier demente de que amenace a carabineros ya que sabrá que podrá ser fácilmente reducido. ¿Pérdida de tiempo?

Matamala, además, dijo que los líderes de opinión estarían anclados en un “pensamiento mágico” debido a que “respaldar a Carabineros” la verdad no sirve para nada. Llega a decir literalmente que “nunca hubo tantas palabras y gestos de apoyo a Carabineros como en este mes, y es en este período en el que llevamos tres homicidios”. ¿Con quién pretende discutir? Es obvio que la idea de legitimar política y simbólicamente a Carabineros es algo de mediano y largo plazo. Sin embargo, como es su costumbre, Matamala omite eso y busca el peor lado del argumento para discutir con personas y argumentos que, al final, no existen. Insiste: “no son palabras las que inhiben a un asesino de jalar el gatillo”. ¿Quién ha dicho eso? Se olvida que esas palabras, cuando son repetidas al revés una y otra vez -cuando son anti Carabineros, para clarificarle, y especialmente desde autoridades como el otrora diputado Boric-, sí inhiben a los carabineros a actuar porque, a pesar de tener facultades, muchas veces, los condenan o castigan igual. ¿Cree que el carabinero de Panguipulli hizo feliz lo que hizo? ¿Cree, además, que enfrentó un juicio, tanto real como público, similar al que tendría hoy en que moros y cristianos los apoyan discursivamente? Todo esto no excluye que haya que criticar con responsabilidad, castigar robos, y reformar y profesionalizar Carabineros, pero los discursos causan efectos reales, aunque Matamala no lo crea -hoy, cuando le conviene-.

Fernando Claro V.

Fundación para el Progreso