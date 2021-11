Pérdida de convicciones en el Senado

Por apenas un voto de diferencia, la sala del Senado rechazó la idea de legislar sobre la reforma constitucional que busca autorizar un cuarto retiro desde las AFP -también un segundo “rescate” desde las rentas vitalicias-, lo que forzó la conformación de una comisión mixta para zanjar las diferencias con la Cámara de Diputados, que sí había aprobado favorablemente la iniciativa.

Hace solo unas semanas existían serias dudas de que la iniciativa encontrara acogida en la Cámara Alta, en particular porque varios senadores de oposición -entre ellos, Carlos Montes (PS), Ricardo Lagos W. (PPD), y los DC Carolina Goic y Jorge Pizarro- advertían sobre los fuertes costos fiscales de esta medida y su impacto en el sistema previsional; además, también hacían ver que la economía ya daba signos de recuperación. El cambio de giro fue crítico luego de que la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, la senadora DC Yasna Provoste, cambiara de opinión y decidiera apoyar esta reforma, convirtiéndola en una bandera de lucha electoral. Los senadores Montes, Lagos y Pizarro terminaron cediendo a las presiones, y si bien su voto a favor quedó condicionado a que el proyecto fuera objeto de una serie de “perfeccionamientos” -entre otros aspectos, sujeto al pago de impuestos en el caso de las rentas más altas-, no evitará los disruptivos efectos que ellos mismos advertían, consintiendo en que prevalecieran razones electoralistas.

Un caso diametralmente opuesto se vio en el caso de la senadora DC Carolina Goic, quien a pesar de estar consciente del alto costo que para ella representa oponerse a lo que le pide su partido -la parlamentaria ha sido objeto de una desatada ola de críticas en redes sociales, e incluso con amenazas a su integridad, lo que resulta totalmente inaceptable- mantuvo su decisión de votar en contra, lo que fue clave para que el proyecto no alcanzara el quórum requerido. Hay aquí un actuar consecuente con las convicciones más íntimas y un sentido de país cada vez más escaso en la política, un gesto que Provoste no fue capaz de valorar ni defender; por el contrario, deslizó abiertas críticas al actuar de Goic.

En el caso de Chile Vamos, esta vez el proyecto encontró mucho menos acogida que en los retiros anteriores; con todo, dos senadores de RN -Manuel José Ossandón, y Carolina Sabat- votaron a favor, sumándose así a la ola populista que campea en nuestra política. Los argumentos de Ossandón para aprobar esta medida fueron, entre otros, que no hubo entendimiento de que el retiro es un tema con implicancias económicas, pero también sociales, “porque la gente quiere plata por necesidad, pero también por descrédito a las AFP”. Cuesta ver la racionalidad de estos argumentos cuando, por una parte, los más desposeídos y sectores medios ya no tienen fondos para retirar, o cuentan con muy poco saldo, por lo que este rescate ya no ayudará a los más necesitados, luego es absurdo esgrimir una “desconexión” con la gente; también porque el descrédito de las AFP -argumento que por lo demás fue ampliamente utilizado por parte de la oposición- no puede ser un justificativo para seguir erosionando la futura pensión de los chilenos. Esto resulta aún más inentendible en un sector político que justamente en estas elecciones busca marcar un contraste con la izquierda más extrema y abogar por las buenas políticas públicas.