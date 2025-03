Por respeto a las cuidadoras

SEÑOR DIRECTOR:

Tal como señala la diputada Claudia Mix, las cuidadoras no pueden esperar más. Pero, paradójicamente, el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados parece olvidar a quienes dice beneficiar. Si las cuidadoras son el centro de esta iniciativa, ¿por qué no aumentar directamente su estipendio y garantizar mayores tiempos de descanso? ¿Por qué no destinar los escasos recursos disponibles a fortalecer los programas existentes o mejorar la gestión municipal en esta materia?

En lugar de abordar las urgencias reales, el proyecto de ley opta por engrosar la burocracia estatal con una nueva estructura centralizada que rigidiza la creación de nueva oferta pública, limita gravemente la participación de iniciativas privadas y suma funciones ya cubiertas por otras instituciones, como las políticas de niñez y adolescencia. Con ello, se diluyen los recursos y se dificulta la priorización efectiva en quienes más lo necesitan. Todo indica que las cuidadoras seguirán esperando.

Emilia García

Directora de Estudios, IdeaPaís