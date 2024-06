SEÑOR DIRECTOR:

El Presidente de la República, sus ministros, subsecretarios y autoridades de gobierno declaran en los medios las medidas que se toman en medio de temporales y lluvias, para resguardo y ayuda a los damnificados, aprovechando las circunstancias para mostrar su preocupación por los ciudadanos, y sin duda con miras a las próximas elecciones. Sin embargo, recordando que el año pasado se sufrieron los mismos daños a causa de las lluvias, sería mucho mejor que indicaran cuáles fueron las medidas y remediaciones que se hicieron para evitar los estragos que se viven. Esto último no reditúa votos porque no hay difusión de los medios. Continuarán los desastres porque no hay prevención.

Marcos Concha Valencia