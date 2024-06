Protección de la niñez

SEÑOR DIRECTOR:

Preocupa ver que en la pasada cuenta pública el Presidente Gabriel Boric no hiciera ninguna alusión a las graves deficiencias que viene presentando el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Si lo que se pretende buscar, en palabras del Presidente, es “verdad, justicia y reparación” para las víctimas del Sename, no se entiende que el gobierno y el Estado, en general, no implementen una política pública eficaz, que se haga cargo de la triste problemática que afecta a los más vulnerables de nuestra sociedad, con el fin de no volver a repetir las graves negligencias y abusos del pasado. Quizás cuánto tiempo más habrá que esperar para que tengamos una política efectiva en la protección de la infancia, aunque creo que no será en el corto plazo, pues los niños no marchan, los niños no votan…

Óscar Amigo Rivera

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales