Proyecto de sala cuna ¡renace con el apoyo de la cuidadanía!

Las mujeres por la pandemia proporcionalmente tienen más contratos suspendidos y han perdido más trabajos remunerados. Se suma las menores posibilidades de recuperarlos, porque los sectores que serán claves en la etapa de reactivación tienen una baja participación laboral femenina.

A su vez, muchas organizaciones están intentando sobrevivir tras el golpe de la pandemia y necesitan reducir gastos. Y en Chile la contratación de mujeres tiene costos adicionales asociados, como la obligación para las empresas de tener o pagar salas cuna a partir de la mujer número 20 contratada, cualquiera sea su edad. ¿Qué podría hacer entonces para reducir costos? Bajar el número de mujeres a 19.

Entonces, no sólo para terminar con una traba a la contratación de mujeres, sino también para no aumentar aún más el desempleo femenino terminada la protección transitoria y excepcional que permite la suspensión de contratos, urge aprobar el proyecto de ley de sala cuna. En primer lugar, porque desvincula el costo de salas cuna de la contratación de mujeres al crear un fondo solidario integrado por aportes del Estado y un 0,1% adicional de cotización por toda persona trabajadora. Segundo, porque extiende el derecho a todas las madres trabajadoras dependientes, independientes y trabajadoras de casa particular. Y tercero, porque incluye la corresponsabilidad parental permitiendo que padre y madre decidan entre ellos quién ejerce el derecho si ambos tienen la calidad de trabajadores, privilegiando el de la madre en caso de no haber acuerdo.

La buena noticia (a pesar de la difícil y desgastante tramitación que ha tenido este proyecto de ley) es que en estos momentos cuenta con el apoyo transversal de organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía. La necesidad de su inmediata aprobación forma parte de las propuestas que como Consejo Mujer Covid-19 entregaremos al Presidente de la República y la encuesta “El Chile que viene: diferencias de género frente a la crisis Covid-19” de Cadem publicada ayer, mostró que la medida más apoyada, tanto por hombres como por mujeres, para impulsar la reactivación del empleo es este proyecto de ley, con 86% de los encuestados que lo aprueba y sólo 6% que lo rechaza.

¿Que hará el Gobierno para hacerlo ley aprovechado este espaldarazo transversal? Esperamos disponga discusión inmediata en el Congreso y una indicación que incluya el bono compensatorio para los trabajos en horarios nocturnos y en lugares aislados que no cuentan con salas cuna. De lo contrario, enfermeras, auxiliares, doctoras y demás funcionarias de la salud -que han expuesto su vida en esta pandemia- perderían un derecho que la actual legislación sí les entrega.

-La autora es presidenta de ChileMujeres