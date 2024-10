Recortes en temario de la PAES en Historia.

SEÑOR DIRECTOR:

Todos los años aparecen columnas reclamando el “carácter subjetivo” de la PAES de Historia. Pero los historiadores sabemos que la Historia es una ciencia humana y presenta siempre un punto de vista. Sin embargo, me ha tocado preparar estudiantes por más de diez años y es realmente incomprensible ver cómo se ha ido “recortando” el temario en el eje: Historia en perspectiva: Europa, América y Chile. En relación a la omisión que me resulta más polémica: ¿Cómo puede ser que en Historia de Chile los contenidos pasen de “La sociedad chilena de mediados del siglo XX” a “La Dictadura Militar (1973-1990) y el retorno a la democracia en Chile?”. ¿Qué pasa con el período entre 1958 y 1973?

Podrán decirme que los alumnos tienen la obligación de recorrer todos los procesos históricos y que la prueba no puede preguntarlo todo. Pero me pregunto si estos recortes no son una manera más sencilla de evitar los períodos que resultan más problemáticos de evaluar. Lo grave es que le estamos quitando a los alumnos una instancia clave para que comprendan que nuestra historia es compleja y presenta diversas interpretaciones.

Aunque la PAES jamás podrá ser 100% objetiva, sí puede apostar por confrontar fuentes históricas del período. “Saltarse” épocas puede evitar los reclamos en el diario, pero empobrece brutalmente a nuestros ciudadanos del mañana.

Carolina Hiribarren

Profesora de Historia