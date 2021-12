Registro de Deuda Consolidada: Una Buena Medida

El gobierno ha presentado un proyecto de ley que crea un “Registro de Deuda Consolidada”, el cual ataca un problema clave de la industria financiera: la información asimétrica. En estos mercados, el deudor tiene mucha más información sobre las probabilidades de éxito de su negocio y de su estado financiero que el prestamista, el banco, que típicamente tiene dificultades para saber qué tan probable es que el prestatario finalmente incumpla el pago.

Mientras más grande sea la brecha de información, los bancos cobrarán mayores tasas de interés para compensar el riesgo, e incluso pueden no estar dispuestos a prestar a ciertos individuos a ciertas tasas, lo que se conoce como racionamiento de crédito. Esta falla de mercado surge debido a un problema de selección adversa en el cual las instituciones financieras no son capaces de distinguir a los tipos de clientes que solicitan los créditos, llámese a los buenos pagadores (con alta probabilidad de pagar el crédito) versus los malos pagadores (con baja probabilidad de pagar el crédito), esto principalmente debido a las limitaciones de información y control en los mercados financieros (Stiglitz y Weiss, 1981). Si hubiera información perfecta, los bancos no necesitarían cobrar primas de riesgo altas y no existiría el racionamiento de crédito.

La noción de información asimétrica tiene amplio sustento en la teoría económica, dando lugar en 1996 al Premio Nobel para James A. Mirrlees y William Vickrey por sus “contribuciones fundamentales a la teoría económica de los incentivos en condiciones de información asimétrica” y en 2001 al Premio Nobel para George Akerlof, Michael Spence y Joseph E. Stiglitz por sus “análisis de los mercados con información asimétrica”.

Así, el proyecto de Registro de Deuda Consolidada propuesto por el gobierno puede contribuir a reducir los problemas de asimetría de información en esta industria, dotando al sistema financiero de información más completa e integrada de la deuda de personas y empresas. Este registro será administrado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y obligará a las instituciones financieras a entregar información sobre las operaciones de crédito de dinero y otras obligaciones que determine la CMF, tanto de la deuda morosa como de la deuda al día. Esta información incluirá reportes de deuda de entidades tales como: bancos, compañías de seguro, emisores de tarjetas de crédito, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, sociedades securitizadoras por los patrimonios separados que constituyan o tengan, entre otras.

Esta ley sin duda favorecerá a los buenos pagadores a través de menores tasas y también ayudará a prevenir el sobreendeudamiento de las personas. Por último, contribuirá a que haya más competencia en la industria, permitiendo a las empresas Fintech a acceder, con el consentimiento de los clientes, a la información de este registro. Es de esperar una pronta tramitación de este importante proyecto en el Congreso que beneficia tanto a la industria financiera como a sus clientes.

Mauricio Villena

Decano Facultad de Economía y Empresa UDP