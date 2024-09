SEÑOR DIRECTOR:

No solo no tiene lógica el formalizar al general Yáñez por su responsabilidad de mando como director nacional de Orden y Seguridad durante el llamado “estallido social”, ya que él solo cumplió órdenes del ministro del Interior de la época, sino que, adicionalmente, porque el entonces director del INDH reconoció que en Chile no hubo una violación sistemática a los derechos humanos en ese periodo de tiempo.

Carabineros de Chile hizo lo que pudo con los recursos humanos y materiales asignados, siguiendo lo que era la doctrina y procedimientos establecidos y aprobados. Acusar a su ya renunciado general director de irresponsable por el trabajo que realizó en 2019 no suena muy correcto, y menos políticamente adecuado, dada la crisis de seguridad que nos afecta.

Richard J. Kouyoumdjian Inglis

AthenaLab