SEÑOR DIRECTOR:

Ser general después de la batalla es muy fácil y hacer leña del árbol caído, también, pero lo sucedido con nuestra selección chilena de fútbol era la crónica de una muerte anunciada, advertida en varias columnas con anterioridad y no tiene sólo un responsable, no señor, hay más y ahora no se pueden ocultar, pues fue un trabajo deficiente y paupérrimos resultados.

El circo que se montó en Quilín para, con cara acontecida, argumentar que el técnico argentino se queda hasta el final, fue patético. El argumento dado en la casa del fútbol de que el argentino no se va, porque no hay un estratego que pueda asumir la parte final es de un infantilismo supremo.

Creo que Gareca debió irse ahora y, además, sin una millonaria indemnización que el fútbol chileno no tiene, sino que renunciando y convencido de que su proyecto fracasó rotundamente y que los planteamientos con que enfrentó a sus rivales estuvieron lejos de una selección en donde están los mejores o los menos malos.

Pero esta fallida salida no era individual, porque hay otros responsables que sí debieran haber hecho las maletas mucho antes, pero que siguen inamovibles comandando los destinos de la ANFP y de la Federación de Fútbol.

El presidente del fútbol chileno y todo su directorio deben entender que son ellos los que hoy tienen sumido al deporte rey en el escalón más bajo en el cual pudo caer, acompañados y con gran responsabilidad de los presidentes de los clubes del fútbol, quienes en sus largas reuniones adoptan medidas retrógradas y aprueban reglamentos que sólo van en desmedro de la actividad. No son profesionales del deporte, no sirven al fútbol, se sirven de él.

La salida de todos ellos, con Gareca incluido, era lo que correspondía, es el decoro que el hincha les solicita, la fanaticada lo pide a gritos: tarjeta roja para todos.

Juan Francisco Ortún Q.

Periodista y académico U. Central