“Romperlo todo”

SEÑOR DIRECTOR:

En su columna de ayer, Pablo Ortúzar observa que, antes de cruzar límites en la manera como nos entendemos en nuestra vida social —polarizada como está hace mucho tiempo— es importante cuidar la amistad cívica, “practicar y aceptar la corrección fraterna” y “mantener una reserva de escepticismo respecto del propio juicio”. Estoy completamente de acuerdo, aunque no estoy seguro de que él lo esté consigo mismo, cuando dice, por ejemplo, que algunos “expertos preparados” –donde me incluye– estaríamos dedicados “a hacer campañas tipo TikTok…en vez de sacarle lustre a (nuestro) oficio”.

Cualquier persona que haya leído mis contribuciones sobre las diversas materias en las he sido consultado, en este u otros medios, podrá constatar que busco aportar información técnica sobre los alcances de la propuesta constitucional. No me dedico a atribuir intenciones ni a descalificar interlocutores o los medios que se usan para dar a conocer puntos de vista, y espero siempre que sean estos –los puntos de vista– lo que se intente rebatir en la discusión pública, sin caricaturas fáciles que alejan lo que el mismo columnista dice querer cuidar: la amistad cívica y “el cariño y la confianza en quienes piensan distinto”. Ortúzar reconoce que “también uno está cegado por la trifulca”. Lo invito a salir de ahí.

Jorge Contesse Singh

Abogado y doctor en Derecho