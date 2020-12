SEÑOR DIRECTOR

Chile atraviesa en estos momentos una epidemia grave de toda la gama de problemas de salud mental y bienestar emocional. ¿Cómo lo puedo aseverar con tanta confianza?

Durante los últimos 10 años llevamos recolectando datos junto a decenas de grupos de investigadores provenientes de diferentes países de los dos hemisferios. Nos interesó comparar la salud mental en niños de 1 a 5 años (ansiedad, depresión, agresión, problemas para dormir, del pensamiento, del sueño, descontrol emocional, timidez y actividad), y logramos juntarnos 24 países y publicar el estudio más grande en la actualidad. Chile sale como el primer país, con las tasas más altas en todos los problemas de salud mental. Las frecuencias eran a nivel epidémico. Posteriormente, hicimos uno de 16 países y no salimos primero, sino quinto antecedidos por Kosovo, Lituania y Rumania. Los datos seguían mostrando el efecto epidémico. Posteriormente, hicimos otro estudio de 5 países (Corea, Rusia, Polonia, EE.UU., y Polonia). Los resultados: Chile con las tasas más altas en miedo, tristeza, emociones negativas, timidez y descontento. Finalmente, acabamos de publicar un libro sobre un estudio en 14 países. Los resultados ya fueron irrefutables: las tasas más altas en problemas de salud mental e infelicidad. Pero lo más preocupante, los resultados nos mostraron un panorama donde Chile cría en base al reto, al castigo, al tiempo-fuera, y el prohibir el llorar y la expresión propia de la naturaleza infantil.

El paciente está enfermo y nadie hace nada por él, porque no puede salir a protestar a las calles, no puede hacer campañas en las redes sociales, no puede decidir el establecimiento educacional donde estudiar, y mucho menos, los padres que desea tener. Es decir, los niños de 1 a 5 años son los ciudadanos más pobres y miserables de Chile.

Felipe Lecannelier

Fac. de Ciencias Médicas

Universidad de Santiago