Seguimos extraviados

SEÑOR DIRECTOR:

Aunque el pasado no sea sentencia, no podemos permitir que el olvido juegue con nosotros, ocultando lo que nos incomoda recordar. Ni un segundo proceso constitucional ni los costos que ha significado evitaron el enfrentamiento entre chilenos. Hemos caído en una dinámica incontenible de ganancias partidistas desbordadas. A diario aparecen sucesos de deshonestidad, intereses personales, corrupción y degradación del ser humano. Con todo esto, la desconfianza entre chilenos, con la autoridad y los partidos políticos sólo ha aumentado, y no vemos horizonte que nos permita encontrar el camino.

Alejandra Velasco Ibáñez