Seguridad de suministro eléctrico

SEÑOR DIRECTOR:

¿Se habrá preguntado la ciudadanía el efecto tarifario que tendría que, por ejemplo, en vez de que Enel Distribución tenga 1.000 brigadas de emergencia tenga 5.000, de manera que en vez de demorarse cinco días en reponer el suministro eléctrico a sus clientes, interrumpido por el evento meteorológico excepcional del jueves 1 de agosto, demore solo 24 horas? ¿Vale la pena que Enel tenga esa enorme inversión adicional en seguridad de suministro ociosa digamos el 98% del tiempo?

Un mercado residencial que a regañadientes ha aceptado pagar gradualmente los US$ 6.000 millones que se le deben a la cadena de suministro eléctrico por el congelamiento tarifario de 2020, no me parece que esté en condiciones de exigir mayor seguridad de suministro, la que a todas luces no es gratis y redundaría más temprano que tarde en mayores tarifas de distribución de electricidad que nadie quiere pagar.

José Luis Blanco Claro