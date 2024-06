Situación en la U. de Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Soy estudiante de la Universidad de Chile y no entiendo lo que está ocurriendo dentro de ella. Leí con atención el acertado editorial de su diario el sábado pasado y concuerdo totalmente. Las peticiones se han vuelto difusas, y el diálogo tan necesario escasea de una manera feroz. La situación nos obliga a muchos estudiantes a estar inmersos en la incertidumbre y el nerviosismo, pues no se sabe que puede o no pasar el día siguiente.

Rogaría a nuestros dirigentes estudiantiles replantear su actuar y poner los pies en la tierra, en vistas de revertir el alto estatus de la universidad pública más importante del país.

José Tomás Vera Casanova

Estudiante de Filosofía