Solución política

SEÑOR DIRECTOR:

El trabajo de la Comisión Experta ha sido el punto alto del proceso constitucional. Los expertos se prestigiaron presentando un anteproyecto que no entusiasmaba, pero fue trasversalmente valorado como suficiente para cerrar el ciclo constituyente. Por esto, la intervención de la Comisión Experta en la última etapa del proceso se vio como una esperanza de corregir un texto que no concita adhesión suficiente para -ahora sí y por tercera vez- cumplir el anhelo de una Constitución escrita en democracia. Las desmedidas expectativas se frustraron. No fue posible un informe común.

No faltó voluntad ni conocimiento. El problema constitucional nunca ha sido técnico, pese a que el diseño del proceso buscara obtener legitimidad acudiendo a la pretendida neutralidad de la experticia. Las circunstancias de la política son las del ineludible desacuerdo entre ciudadanos que discrepan sobre los cursos de acción colectiva (Waldron). Apelar a la técnica no resuelve esta circunstancia, sólo la disfraza.

Los expertos reflejaron el desacuerdo de la política, y el clima político determina su trabajo. El anteproyecto reflejó la correlación en el Congreso. En las observaciones, el predominio del Partido Republicano cambió el tono. Por largo y difícil que sea el camino, debemos desengañarnos con la posibilidad de tomar atajos. Los problemas de la política solo pueden resolverse por la política y quienes han sido elegidos para conducirla deben asumir esta responsabilidad.

Tania Busch Venthur

Centro de Estudios del Desarrollo