SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Superar desesperanzas

    Óscar Guillermo GarretónPor 
    Óscar Guillermo Garretón
    Santiago, 13 de Agosto de 2026. Llegada de Reos a la Cárcel Laguna de la Ciudad de Talca, Gran Operativo policial para traslado de reos desde cárcel Santiago 1 hacia Talca. José Robles /Aton Chile JOSE ROBLES/ATON CHILE

    Me había acostumbrado a cierta desesperanza en el ambiente. Aquella del discurso de la izquierda que, de la fe absoluta en el triunfo del socialismo en mis años universitarios, pasó a proclamar un futuro negro, mostró carencia de propuestas solventes en estos años y crisis en su convicción fundante de que pudiera haber un socialismo revolucionario exitoso en el mundo. Su discurso es un largo rosario de No desde el “lucro” de 2011 hasta el reciente Plan de Reconstrucción, con un solo Sí perdedor: su Apruebo al texto constitucional plebiscitado el 4 de septiembre de 2022. Pero también la derecha transmite desesperanza denunciando los fracasos que legó la izquierda al presente, más sintonías con una población que siente vivir el estancamiento, la crisis del empleo, vulnerabilidad ante la delincuencia y el crimen organizado, carencias en la protección social a su salud, vivienda y educación; a lo que se agregan precariedades gobernantes como esos desencuentros interministeriales, suicidas en tiempos de chats.

    Sin embargo, algo nuevo ocurrió y quiero destacarlo. Se aprobó un plan de gobierno proinversión, con políticas tributarias razonables compartidas por buenos economistas de todo el arco político. Agreguemos que cuando aún no salía del horno legislativo el Plan de Reconstrucción, el gobierno anunció políticas proempleo – el más estratégico de los problemas sociales que vivimos - así como cambios en el funcionamiento del mercado de capitales y al anacrónico Estatuto Administrativo. Y ahora, luego de sus tropezones iniciales, el Presidente anuncia un vuelco en seguridad y orden público que incluye incluso cambios constitucionales, razias contra la delincuencia, traslados de presos, etc. Es un despertar de la modorra a que nos había acostumbrado una gestión pública poco solvente.

    El futuro se construye con esperanzas transformadas en propuestas, no con diagnósticos lapidarios útiles para ganar votos, pero inútiles para superarlos. Las reformas económicas aprobadas son valiosas. Ahora se probará el ministro Arrau: está obligado a convencer y acoger, por ejemplo, preocupaciones como las de la ministra de Salud o el senador Walker. Un futuro de esperanza depende hoy centralmente de la capacidad de construirle, con leyes y acciones prácticas, convicción en seguridad a dos mayorías: las sociales y las políticas.

    Hay algo de inevitable en que el debate esté concentrado en el gobierno. La oposición solo interviene para oponerse, no para proponer algo distinto, porque no lo tiene. Lo más interesante y urgente que tiene la izquierda por ahora solo interesa a ella: cómo salir de su marasmo nacido de causas profundas. Pero esto instala una responsabilidad política de la que deben estar conscientes: la superación de la desesperanza, por ahora, depende ante todo del gobierno y la derecha, únicos con capacidad en lo inmediato para engendrar futuros.

    Por Óscar Guillermo Garretón, economista

    Más sobre:agenda de seguridadreconstruccióngobiernooposición

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gael Yeomans se impone en elecciones del FA y es elegida como la nueva presidenta del partido

    Desmarque de timonel de la UDI de reformas constitucionales en seguridad profundiza diferencias en la derecha

    Alemania ordena evacuar parcialmente zona fronteriza con Bélgica por gran incendio que ha destruido 3 mil hectáreas

    Iba a 160 km/h: detienen a periodista Ivette Vergara por conducción temeraria

    Balladares se alinea con reparos de Ramírez y advierte sobre reforma constitucional de seguridad: “No puede modificarse cada vez que enfrentamos un problema”

    Lula y Flávio Bolsonaro arrancan su campaña presidencial en Brasil con un empate técnico en las encuestas

    Lo más leído

    1.
    La puerta de salida

    La puerta de salida

    2.
    Becas Chile y la pregunta que nunca se hizo

    Becas Chile y la pregunta que nunca se hizo

    3.
    Propuesta a la ministra Lincolao

    Propuesta a la ministra Lincolao

    4.
    El superproblema

    El superproblema

    5.
    ¿Tenemos que estar agradecidos?

    ¿Tenemos que estar agradecidos?

    6.
    Gobernar es castigar

    Gobernar es castigar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?

    Vientos, nevadas y precipitaciones: ¿Qué sectores han suspendido sus clases en el norte?

    DMC alerta por nevadas y vientos moderados a fuertes en regiones del norte grande y chico

    DMC alerta por nevadas y vientos moderados a fuertes en regiones del norte grande y chico

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Gael Yeomans se impone en elecciones del FA y es elegida como la nueva presidenta del partido
    Chile

    Gael Yeomans se impone en elecciones del FA y es elegida como la nueva presidenta del partido

    Desmarque de timonel de la UDI de reformas constitucionales en seguridad profundiza diferencias en la derecha

    Iba a 160 km/h: detienen a periodista Ivette Vergara por conducción temeraria

    Fontaine anuncia la entrega de resultados de Codelco por división y pide más facilidades para alianzas con los privados
    Negocios

    Fontaine anuncia la entrega de resultados de Codelco por división y pide más facilidades para alianzas con los privados

    Multimillonario y cofundador de Palantir ingresa a la propiedad de la petrolera argentina Vista

    La IA ya entró a los estudios de abogados

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Fernando Ortiz pasa la página tras empatar ante O’Higgins: “Hay que preparar el clásico con la U sin importar los puntos”
    El Deportivo

    Fernando Ortiz pasa la página tras empatar ante O’Higgins: “Hay que preparar el clásico con la U sin importar los puntos”

    Estados Unidos se proclama campeón mundial de vóleibol femenino U17 con un rendimiento perfecto en Chile 2026

    El descargo de Javier Correa en Colo Colo: “Les duele vernos bien; nos tratan de desestabilizar”

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”
    Cultura y entretención

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Alemania ordena evacuar parcialmente zona fronteriza con Bélgica por gran incendio que ha destruido 3 mil hectáreas
    Mundo

    Alemania ordena evacuar parcialmente zona fronteriza con Bélgica por gran incendio que ha destruido 3 mil hectáreas

    Lula y Flávio Bolsonaro arrancan su campaña presidencial en Brasil con un empate técnico en las encuestas

    Ucrania lanza su mayor ataque con drones contra Rusia en más de un año

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta