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    Cambio de hora: una medida innecesaria

    Pablo Salinas CarrizoPor 
    Pablo Salinas Carrizo

    El cambio horario corresponde a una medida legal implementada en Chile desde mediados del siglo XX, adoptada originalmente por consideraciones económicas orientadas a mejorar la productividad del país.

    Actualmente, la evidencia demuestra que esta práctica genera un desajuste de diversos parámetros neurobiológicos y biológicos del organismo, debido a la alteración abrupta de la coordinación entre las actividades diarias y los ciclos de luz y oscuridad, determinados por nuestra latitud y la estación del año. La sincronización de los ritmos biológicos con estos períodos constituye una condición importante para favorecer el bienestar y el buen funcionamiento de las personas. Así, el consenso de expertos señala que el horario más fisiológico es el denominado “horario de invierno”, correspondiente a UTC-4, por lo que su modificación genera un perjuicio para la salud.

    Para mitigar las molestias que pueden generar estos cambios, se recomienda mantener una adecuada higiene del sueño: conciliar el sueño en un ambiente confortable, oscuro y silencioso; evitar el uso de pantallas antes de dormir, la ingesta de alimentos y el ejercicio durante las dos horas previas a acostarse, y mantener entre siete y ocho horas de sueño al día en un adulto promedio.

    Además, para enfrentar el cambio horario se recomienda adelantar progresivamente la hora de despertar durante la semana previa, permitiendo que el reloj biológico se adapte gradualmente al nuevo horario. Estas estrategias son especialmente útiles en poblaciones más susceptibles, como niños y personas mayores.

    Finalmente, es sano para la sociedad que los tomadores de decisiones transparenten los criterios utilizados para mantener o modificar esta práctica. Es fundamental conocer si estas decisiones responden únicamente a intereses económicos de las grandes empresas o si consideran también el impacto que los cambios de horario tienen sobre la salud de las personas.

    Por Pablo Salinas Carrizo, neurólogo de la Clínica U. de Chile.

    Más sobre:HoraLT SábadoCambio horarioChileRelojNeurologíaUniversidad de ChilePablo Salinas

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