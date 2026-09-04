SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Artés, Jadue, Orbán y Bannon

    César BarrosPor 
    César Barros

    El entrañable profesor Artés junto al no tan querible Daniel Jadue, estuvieron en un conversatorio frente a los alumnos de la Universidad Diego Portales. Y sus declaraciones y afirmaciones sorprendieron a los que los escuchaban, y después a quienes leímos sobre sus dichos.

    El profesor afirmó que la dictadura teocrática de Irán es una democracia; Jadue señaló lo mismo sobre Cuba y que su “turismo revolucionario” lo había llevado a Teherán, Corea del Norte y Albania. Todo a mucho orgullo. A los estudiantes les dijo que eran una elite incapaz de entender el sufrimiento de las clases populares, y que la universidad era un espacio políticamente inútil. Finalmente, ambos declararon su devoción por Marx y Lenin. Esto dicho en público suena escandaloso, pero cómo será en privado; cómo serían sus sueños si tuvieran el poder que no tienen. Así es la izquierda en su versión más extrema, más pura y más dura.

    En la derecha -incluso en sus versiones más duras- nadie se atreve a tanto en público. Si lo suelen hacer, es en privado, y algunos idiotas en sus RRSS. Pero no es un misterio que algunos círculos de derecha tienen en sus closets -pugnando por salir- una esvástica y una sotana preconciliar. Admiradores -por ignorancia- de Orbán, de Bukele, y de Steve Bannon, el ideólogo del movimiento MAGA, personajes que desconfían del comercio libre, del multilateralismo, que no quieren inmigración legal ni ilegal y que creen que Occidente y su liberalismo han caído en la decadencia moral más absoluta.

    Orbán predica la “democracia iliberal”, con fuerte control sobre los contrapesos democráticos, como el Parlamento y los medios. Steve Bannon va aún más lejos: reelección de Trump el 2028 para terminar el trabajo ya hecho; tomar el control de las instituciones y “purgarlas”. Ser considerado un supremasista blanco, sería para él una insignia de honor. Atacar, y atacar ahora, sin pausa, con un lenguaje maximalista que asuste a los enemigos políticos y nunca perder el sentido de emergencia. Según Bannon, Trump es un instrumento de la voluntad divina y es el equivalente mundial de Moisés. Y celebra los futuros triunfos de Nigel Farage, Le Pen y la AfD, a quienes considera compañeros de viaje. Y si lo dudan, vean su entrevista en The Economist.

    Como parte de la “derechita cobarde”, no le temo al profesor Artés ni a Daniel Jadue. Chile les dijo no un 4 de septiembre a versiones harto más diluidas y tímidas, y el mundo los dejó atrás sin vuelta, en noviembre de 1989. Pero sí le temo a una derecha al estilo MAGA, Orbán o Bukele, porque están avanzando en el mundo. Están perdiendo la vergüenza de decir en público sus verdaderas intenciones, tal como las expresa Steve Bannon con tanta claridad respecto de las instituciones. Es lo que hicieron Chávez, Hitler y Mussolini en su momento, y supieron ser -por un buen tiempo- sumamente populares, accediendo a la voluntad temporal de sus pueblos, a los que terminaron arruinando. Pero en Occidente están volviendo al ataque, y no con poco éxito. Y en “el patio trasero” con sus desigualdades, su crimen organizado y su pobreza, puede ser un campo fértil para soluciones al estilo Bukele, Orbán y Bannon.

    Por César Barros, economista

    Más sobre:IzquierdaDerechaMAGATemor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los años de Escalona clandestino en Chile

    El último misterio de la compra de Azul Azul en 2021

    Las primeras obras del emblemático proyecto Dominga

    La ruta de Quiroz para avanzar en la nueva reforma de capitales

    CEO de Colbún: “El principal desafío como sector es utilizar la abundancia de energía que tenemos”

    El creador de Crystal Lagoons y su hermana firman el armisticio tras un largo enfrentamiento

    Lo más leído

    1.
    Cambio de hora: una medida innecesaria

    Cambio de hora: una medida innecesaria

    2.
    Ayúdeme usted, compadre

    Ayúdeme usted, compadre

    3.
    Jugar con las expectativas

    Jugar con las expectativas

    4.
    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales

    5.
    El buen balance de Milei

    El buen balance de Milei

    6.
    Es necesario recordar

    Es necesario recordar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Cambio de hora: cuánto durará el horario de verano y cuándo será la próxima modificación

    Cambio de hora: cuánto durará el horario de verano y cuándo será la próxima modificación

    Cambio de hora: ¿Qué hora es oficialmente en Chile tras el inicio del horario de verano?

    Cambio de hora: ¿Qué hora es oficialmente en Chile tras el inicio del horario de verano?

    Los años de Escalona clandestino en Chile
    Chile

    Los años de Escalona clandestino en Chile

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Matías Walker: “Hoy es imposible formar un conglomerado político con el 62% del Rechazo”

    El último misterio de la compra de Azul Azul en 2021
    Negocios

    El último misterio de la compra de Azul Azul en 2021

    Las primeras obras del emblemático proyecto Dominga

    La ruta de Quiroz para avanzar en la nueva reforma de capitales

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Sigue siendo su verdugo: Alejandro Tabilo protagoniza una jornada errática y sucumbe ante Alexander Zverev en el US Open
    El Deportivo

    Sigue siendo su verdugo: Alejandro Tabilo protagoniza una jornada errática y sucumbe ante Alexander Zverev en el US Open

    Fernando Gago se ilusiona con los delanteros de la U: “Lucero y Rivero nos van a dar mucho; son muy importantes”

    Las lágrimas de Octavio Rivero tras convertir: “Estoy realmente emocionado, fue una lesión muy dura”

    ASUS ProArt con NVIDIA RTX Spark: los nuevos laptops para creadores que llevan la IA local a IFA 2026
    Tecnología

    ASUS ProArt con NVIDIA RTX Spark: los nuevos laptops para creadores que llevan la IA local a IFA 2026

    Final Fantasy VII Revelation confirma fecha de lanzamiento

    GTA 6: Sony presenta dos controles DualSense de PS5 inspirados en Vice City

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”
    Cultura y entretención

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Kidd Voodoo a fondo: “El precio que he tenido que pagar por todo esto es bastante alto, pero creo que vale la pena”

    “Sin Nicanor no hay Violeta”: el libro que explora la simbiótica relación de los hermanos Parra

    Sea Lion, el proyecto petrolero en medio de la reivindicación de Milei sobre las Malvinas
    Mundo

    Sea Lion, el proyecto petrolero en medio de la reivindicación de Milei sobre las Malvinas

    José Tolentino de Mendonça: “La transformación de la IA es tan grande que puede escaparse de las manos del hombre”

    “Socios en el sur”: Canciller argentino reafirma respeto a los tratados con Chile tras dichos sobre el Atlántico Sur

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?