SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Postergación de la Ley 21.719: debilidad institucional e incertidumbre

    Felipe Harboe BascuñánPor 
    Felipe Harboe Bascuñán

    La postergación de la entrada en vigencia de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales no es un simple ajuste administrativo. Es un patrón de inconsistencia institucional que erosiona la credibilidad de nuestro ordenamiento. Ocurrió también con la ley de seguridad privada y múltiples ejemplos de leyes sin aplicación por falta de sus reglamentos. Cuando el Estado aprueba una ley y luego la posterga de manera recurrente, comunica que sus propios compromisos legislativos carecen de solidez. Resulta irónico que el principal beneficiario sea el sector que más debería estar preparado: el propio Estado. Mientras ministerios e instituciones públicas han retrasado su adecuación, el sector privado ha invertido durante años en asesoría especializada, sistemas de información, capacitación, rediseño de procesos y tecnologías. Esos recursos ya fueron erogados.

    La postergación no corrige la ineficiencia estatal: la prorroga y castiga con incertidumbre a quien sí cumplió. La postergación completa del texto implicará que el Sernac -a quien la ley 21.719 le quitaba competencias en esta materia para entregárselas a la agencia especializada- seguirá ostentando el carácter de fiscalizador de datos personales en las relaciones de consumo. Por su parte, cualquier persona que se sienta afectada en el tratamiento de sus datos podrá recurrir de recurso de protección o tutela de derechos según el 19 N°4 de la Constitución Política. Es decir, durante un año no habrán multas desproporcionadas, pero tampoco certezas respecto de su alcance y montos, los que serán determinados casuisticamente. Chile seguirá siendo un país no adecuado para la UE y, por tanto, no podremos ser receptores de datos personales de empresas o países adecuados, lo que afectará directamente al Plan Nacional de data centers, los millones de dólares de inversión y el sueño de ser el hub tecnologico de latinoamérica. Mas allá de la postergación legal, será el mercado el que impondrá un orden. Las empresas que completaron genuinamente su adecuación cuentan con mejores capacidades de protección, seguridad y transparencia, y esa diferencia será visible para consumidores, trabajadores y contrapartes. Esas empresas exigirán de sus proveedores estándares similares de adecuación, y, por tanto, será una ventaja competitiva para desplazar a proveedores históricos que no se están adecuando. Por lo mismo, transmitir a las empresas un mensaje de calma sería irresponsable. La adecuación a un régimen moderno de protección de datos exige transformaciones profundas en la documentación de los tratamientos, los flujos de información, los contratos con proveedores, la seguridad tecnológica y la cultura organizacional. Son procesos, no medidas aisladas o adquiribles en una cuenta de IA. Quienes ya avanzaron deben consolidar lo hecho y completar lo pendiente, porque la vigencia de la ley es cuestión de tiempo.

    Sería ideal que en la discusión legislativa se analizara la posibilidad de una postergación parcial (capítulo de fiscalización y sanciones) para mantener el sentido de urgencia pero sin la amenaza de la multa y crear una “cultura” de protección de datos en las organizaciones. Y si ya estamos, aprovechemos de corregir errores incorporados en la comisión mixta como la eliminación de las fuentes de acceso público, la categorización de sensible de los datos socioeconómicos y la necesaria incorporación de una norma de coordinación para evitar conflictos de competencia entre la ANCI, CMF, Agencia de Datos, Sernac y reguladores sectoriales. Los ciudadanos y las empresas necesitamos certezas no un año más de incertidumbre.

    Por Felipe Harboe, abogado, socio principal H&CO

    Más sobre:Protección de datosEstadoCorreccionesInconsistencia institucional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los años de Escalona clandestino en Chile

    El último misterio de la compra de Azul Azul en 2021

    Las primeras obras del emblemático proyecto Dominga

    La ruta de Quiroz para avanzar en la nueva reforma de capitales

    CEO de Colbún: “El principal desafío como sector es utilizar la abundancia de energía que tenemos”

    El creador de Crystal Lagoons y su hermana firman el armisticio tras un largo enfrentamiento

    Lo más leído

    1.
    Cambio de hora: una medida innecesaria

    Cambio de hora: una medida innecesaria

    2.
    Ayúdeme usted, compadre

    Ayúdeme usted, compadre

    3.
    Jugar con las expectativas

    Jugar con las expectativas

    4.
    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales

    5.
    El buen balance de Milei

    El buen balance de Milei

    6.
    Es necesario recordar

    Es necesario recordar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud - Clone

    Temblor hoy, domingo 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud - Clone

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Cambio de hora: cuánto durará el horario de verano y cuándo será la próxima modificación

    Cambio de hora: cuánto durará el horario de verano y cuándo será la próxima modificación

    Temblor hoy, domingo 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, domingo 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Los años de Escalona clandestino en Chile

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    El último misterio de la compra de Azul Azul en 2021
    Negocios

    El último misterio de la compra de Azul Azul en 2021

    Las primeras obras del emblemático proyecto Dominga

    CEO de Colbún: “El principal desafío como sector es utilizar la abundancia de energía que tenemos”

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Sigue siendo su verdugo: Alejandro Tabilo protagoniza una jornada errática y sucumbe ante Alexander Zverev en el US Open
    El Deportivo

    Sigue siendo su verdugo: Alejandro Tabilo protagoniza una jornada errática y sucumbe ante Alexander Zverev en el US Open

    Fernando Gago se ilusiona con los delanteros de la U: “Lucero y Rivero nos van a dar mucho; son muy importantes”

    Las lágrimas de Octavio Rivero tras convertir: “Estoy realmente emocionado, fue una lesión muy dura”

    ASUS ProArt con NVIDIA RTX Spark: los nuevos laptops para creadores que llevan la IA local a IFA 2026
    Tecnología

    ASUS ProArt con NVIDIA RTX Spark: los nuevos laptops para creadores que llevan la IA local a IFA 2026

    Final Fantasy VII Revelation confirma fecha de lanzamiento

    GTA 6: Sony presenta dos controles DualSense de PS5 inspirados en Vice City

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”
    Cultura y entretención

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Kidd Voodoo a fondo: “El precio que he tenido que pagar por todo esto es bastante alto, pero creo que vale la pena”

    “Sin Nicanor no hay Violeta”: el libro que explora la simbiótica relación de los hermanos Parra

    Sea Lion, el proyecto petrolero en medio de la reivindicación de Milei sobre las Malvinas
    Mundo

    Sea Lion, el proyecto petrolero en medio de la reivindicación de Milei sobre las Malvinas

    José Tolentino de Mendonça: “La transformación de la IA es tan grande que puede escaparse de las manos del hombre”

    “Socios en el sur”: Canciller argentino reafirma respeto a los tratados con Chile tras dichos sobre el Atlántico Sur

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?