Think tanks en la discusión constitucional

SEÑOR DIRECTOR:

Los think tanks tienen por función el proveer de insumos técnicos -no necesariamente ideológicos- a las y los actores políticos. Los hay con mucha historia, como es nuestro caso, y también otros más nuevos. Amplios, o enfocados en temáticas contingentes. Algunos son cercanos, simpatizantes, sino derechamente pertenecientes a colectividades. Otros como el Centro de Estudios del Desarrollo, respondemos no a partidos, sino a culturas políticas: en nuestro caso, al diálogo entre humanismo cristiano y la socialdemocracia, lo que en Chile ha sido históricamente la centroizquierda. Sabiéndonos situados en dicho espectro, desarrollamos permanente diálogo con otras culturas políticas.

Los centros de estudio no tienen afanes académicos, o meramente analíticos, sin perjuicio que muchos de quienes ahí colaboramos compartimos doble militancia con la universidad.

En la fallida discusión constitucional, los centros de estudios tuvieron un rol menor. Entre las lecciones aprendidas, esperamos que las personas que funjan como representantes, expertas, y tomadoras de decisiones, se apoyen también en el valioso trabajo de diversos centros de estudios. No es abusar de un lugar común el señalar lo delicado del momento político en que nos encontramos, así como la enorme importancia que ha manifestado la ciudadanía en la calidad de la deliberación, y sobre todo del producto de ella.

No tenemos duda que, desde las distintas veredas, todas y todos esperamos y queremos lo mejor para Chile. Pero ello no es suficiente. No es sano apostar con la paciencia de los ciudadanos. Para obtener lo mejor, es aconsejable recurrir a quienes puedan colaborar en la generación de espacios de diálogos, encuentro y propuestas.

Leonardo Castillo Cárdenas

Presidente del Directorio

Centro de Estudios del Desarrollo

Claudio Pérez Lillo

Director ejecutivo

Centro de Estudios del Desarrollo