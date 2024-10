Trámites con dignidad

SEÑOR DIRECTOR:

Dado mi cambio de oficina estoy circulando con mayor frecuencia por Avenida Andrés Bello, a la altura de Nueva de Lyon, y me ha llamado profundamente la atención ver a familias de extranjeros esperando a las afueras de sus consulados con niños y lactantes a la intemperie, con 3º C de temperatura cuando estábamos en invierno. Me parece realmente vergonzoso que los consulados traten así a sus connacionales, quienes no tienen otra opción que estar a primera hora para poder tener una chance de renovar sus documentos o realizar sus trámites y que lamentablemente tienen que ir con sus niños.

Se me parte el corazón al ver a mamás amamantando a recién nacidos en la calle a las 8 de la mañana esperando poder tener la opción de entrar a su consulado. Creo que debería ser una obligación contar con un espacio adecuado para la espera de quiénes necesitan acudir a realizar sus trámites o debiera poder tener alguna prioridad quien asiste con un niño pequeño.

Catalina Olivos

Abogada