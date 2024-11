Trump, tarifas y el Puerto de San Antonio.

SEÑOR DIRECTOR:

Poco tiempo ha transcurrido de la victoria de Donald Trump, y en los últimos días ha trascendido que Estados Unidos, y en especial la futura administración Trump, podría estar mirando el Puerto de San Antonio como una respuesta a la inversión china en Puerto Chancay en Perú.

Chile, por su apertura a los mercados globales así como también por su ubicación en la cuenca del Pacífico, quedará tarde o temprano envuelto en las dinámicas de la relación entre China y Estados Unidos. Y si bien no es del todo cierto hablar de “Guerra Fría” dado las diferencias con aquel conflicto, no deja de ser cierto que es una relación muy particular, en donde se cruzan constantemente los intereses económicos, militares y políticos.

Este asunto desborda ampliamente las consideraciones meramente económicas que suelen asociarse con la inversión de capitales extranjeros en infraestructura. Por el contrario, si estamos discutiendo alguna posibilidad de inversión de capitales de Estados Unidos en el Puerto de San Antonio, lo ha sido precisamente la agenda de tarifas a los productos chinos que el Presidente Trump ha prometido implementar, como parte de su aproximación política al gigante asiático. Esto va de la mano con el perfil de los candidatos que ha nominado a cargos como secretario de Estado, director de la CIA y asesor de Seguridad Nacional.

Chile se verá enfrentado a una serie de decisiones estratégicas que no dejarán contento del todo ni a China ni a Estados Unidos. ¿Estamos preparados para tomar esas decisiones y aceptar sus consecuencias?

Álvaro Iriarte

Director de Contenidos

Instituto Res Publica