SEÑOR DIRECTOR

Quisiera proponer un enfoque alternativo al debate que se está dando en el tema de las pensiones. A propósito de la propuesta de Bernardo Fontaine sugiriendo financiar una Pensión Básica Garantizada con un aumento en el IVA, lo cual es regresivo, creo que hay un tema que está quedando fuera del debate.

Es cierto, como dice Bernardo Fontaine, que el mercado laboral está sufriendo tremendas presiones que hacen difícil aumentar más la cotización. Sin embargo, hay una forma de financiar pensiones y a la vez quitarle presión al mercado laboral: preocupándonos del mercado informal del trabajo. Hoy, uno de cada cuatro trabajadores chilenos no cotiza, no paga impuestos a la renta y no tiene protección laboral porque trabaja de manera informal, lo que se debe a las enormes regulaciones que se le impone a quien quiera dar trabajo (y trabajar) formalmente. Por ejemplo, si redujésemos la indemnización por despido, una de las mayores de todo el mundo, podríamos asegurarnos una mayor flexibilidad en el mercado laboral, a la vez que incentivaríamos el traspaso desde el mercado laboral informal al formal aumentando la recaudación solidaria para las pensiones y también reduciendo la necesidad de ésta.

Gonzalo Vidal Robson

Estudiante Master in Business Administration. U. de Chicago