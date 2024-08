Una ventana para reformar el sistema político

Es irresponsable no hacerse cargo de los cambios que requiere el sistema político, en particular su alta fragmentación. Ahora que la ministra del Interior busca abrir una nueva ventana para reformarlo, cabe esperar una pronta propuesta de La Moneda, y que los partidos no busquen excusas para torpedearla.