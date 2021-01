Vacunas y colapso de las UCI

SEÑOR DIRECTOR

La edad es el principal factor de riesgo de hospitalizarse y morir por Covid-19. Esta infección en jóvenes es asintomática o leve. En los mayores produce un cuadro grave multiorgánico, requiriendo hospitalización, ventilación mecánica y circulación extracorpórea. El 85% de los muertos por Covid-19 en Chile son mayores de 60 años. La tasa de mortalidad por 100.000 habitantes de menores de 40 años es 3, sube a 195 de los 60-69 años, a 476 de los 70 a 79, llegando a una tasa de 1081 en los mayores de 80 años.

Por otra parte, un estudio reciente de Cleveland Clinic mostró que el personal de salud tenía mayor prevalencia de PCR positivo (9%) que el resto de las personas (8%), pero menor riesgo de hospitalización: 7% vs. 16%. Del mismo modo, el personal de salud de atención directa tenía más positividad del test (9% vs. 6%), pero no tenían mayor hospitalización que el personal de salud que no daba atención directa. De modo que el riesgo de morir del personal de salud dependerá más de su edad o de la presencia de enfermedades crónicas que de su puesto de trabajo.

Para prevenir el colapso de los hospitales, lo más efectivo es vacunar a los mayores de 65 años lo antes posible, ya que ocupan el 85% de las camas. Las razones para vacunar al personal de atención directa en las UCI y servicios de urgencia son para disminuir estrés y prevenir sus cuarentenas.

Las primeras vacunas recibidas en Chile se aplicaron al personal de las UCI. Las próximas deben aplicarse a la población de riesgo, partiendo por los mayores de 80, y de ahí para abajo según disponibilidad.

Catterina Ferreccio

Profesora Epidemiología

Pontificia Universidad Católica de Chile