SEÑOR DIRECTOR:

Lo hemos señalado en reiteradas ocasiones y levantado en todas las mesas de trabajo y con todas las autoridades, pero parece que la urgencia por abordar las violencias en el deporte no es tal para la Federación de Fútbol de Chile ni para muchas autoridades.

Las denuncias se hacen, pero los protocolos no se siguen y la historia se repite una y otra vez; se intenta callar a las víctimas, desacreditarlas y barrer todo bajo la alfombra, hacer lo imposible para salvarse y “no manchar” al club, mientras se cuidan sus propias espaldas. Pero, ¿quién cuida las nuestras?

La violencia en el deporte es una urgencia y aun así parece que la aguja se mueve lento. Tenemos un sistema podrido por dentro, con personas en cargos de poder que no están a la altura ni capacitadas para tomar los roles que la ley exige, y a quienes no se les ha fiscalizado ni exigido eficientemente el cumplimiento de las normativas contra la violencia. Lo doloroso es que quienes sufren las consecuencias no son solo las víctimas, somos todos quienes amamos el deporte, que creemos que es más que un negocio y que debe ser un espacio seguro y accesible, un lugar de trabajo, desarrollo y recreación. Es donde se deben tener los más altos estándares de ética, probidad y cuidado.

Es desolador pensar que, aún en estos tiempos, autoridades eviten asistir a los espacios en los que podría moverse el cerco legislativo para ayudar a transparentar, prevenir y erradicar todas las violencias, como ocurrió esta semana con la ANFP, que nuevamente se excusó de asistir a una citación a la comisión investigadora de agresiones sexuales en el deporte de la Cámara de Diputados. El deporte es un reflejo de la sociedad y hoy refleja la profundidad de cuánto se han trastornado sus valores por cuidar los intereses de unos pocos.

Iona Rothfeld

Presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino