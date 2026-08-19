SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    ¿Y si bailamos de a tres?

    Jorge SahdPor 
    Jorge Sahd

    “China es un socio fundamental, y se profundizará esta relación con un interés estratégico de largo plazo”. La frase del canciller Pérez Mackenna, previo a la gira a Asia, sorprendió a quienes daban por sentado que este gobierno tendría un alineamiento automático con Washington. Pero la realidad suele ser más fuerte y, en política exterior, el interés nacional termina imponiéndose sobre supuestas afinidades políticas.

    Durante meses se instaló la idea de que la aparente cercanía entre el Presidente Kast y Donald Trump conduciría a un gobierno “pro Estados Unidos”, incluso a costa de enfriar la relación con Beijing. Sin embargo, la primera gira asiática del canciller y el énfasis puesto en profundizar los vínculos con China muestran exactamente lo contrario: Chile no puede darse el lujo de escoger entre una potencia y otra.

    Esa es, precisamente, la principal lección de la nueva geopolítica. Todo lo que hagamos con Estados Unidos será observado por China. Y todo lo que avancemos con China será evaluado en Washington. Nada más ni nada menos que nuestros dos principales socios comerciales. Pretender que ambas relaciones pueden administrarse por carriles completamente separados es desconocer la creciente rivalidad estratégica que define el escenario internacional.

    La encrucijada se refleja con claridad en la negociación comercial con Estados Unidos. Chile enfrenta la presión de suscribir un Acuerdo Comercial Recíproco para reducir el arancel de 12,5%, con el riesgo de debilitar el TLC que ha regido por más de dos décadas. La tentación de cerrar rápidamente un acuerdo puede ser grande, especialmente cuando existe presión de los sectores exportadores afectados. Pero sería un error firmar un Acuerdo que implicaría quedar en una peor posición que el TLC vigente, sentando un precedente peligroso. Chile debe seguir negociando producto por producto, intentando reducir el 40% de nuestras exportaciones afectadas, como el salmón, la fruta, la madera y el vino.

    La política exterior de Trump ha demostrado ser profundamente transaccional. La afinidad ideológica no garantiza excepciones ni privilegios. Los aranceles, las restricciones comerciales y el uso del comercio como herramienta de seguridad nacional no responden a amistades, sino a intereses. Y todo indica que esa estrategia global llegó para quedarse más allá de Trump, aunque haya un cambio de retórica y estilo en el futuro.

    Por eso, fortalecer la relación con Estados Unidos no exige debilitar la relación con China. Al contrario, la mejor estrategia para un país abierto como Chile es mantener vínculos sólidos con ambos, diversificar mercados y preservar espacios de autonomía. Negociar con uno sin quedar atrapado con el otro.

    En un mundo de rivalidad entre superpotencias, Chile ya no puede bailar de a dos. Tendrá que esforzarse, con inteligencia y equilibrio, a bailar de a tres.

    Por Jorge Sahd, Director Centro de Estudios Internacionales UC

    Más sobre:Política exteriorChinaChileEstados UnidosInteresesEstrategia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lincolao y cruce con el Cruch por el Fondecyt: “Hay interés económico de las universidades; es evidente una reacción”

    La Moneda realiza este jueves simulacro de incendio para evaluar sus protocolos de seguridad

    Francia cifra en 1.243 el exceso de mortalidad durante segunda ola de calor

    Capturan en Tirúa a integrante de la WAM prófugo por homicidio de comunero en Carahue

    La agenda de Boric en Uruguay: Congreso Panamericano y encuentros con líderes progresistas

    Encarcelan a dos sujetos acusados de haber quemado a otro hombre en el sector costero de Iquique

    Lo más leído

    1.
    La emergencia política

    La emergencia política

    2.
    El viento a favor demográfico de América Latina se desvanece

    El viento a favor demográfico de América Latina se desvanece

    3.
    Ken, Yoko y la IA

    Ken, Yoko y la IA

    4.
    Navegando en aguas turbulentas

    Navegando en aguas turbulentas

    5.
    Más humanidades y más ingeniería

    Más humanidades y más ingeniería

    6.
    Medidas para cumplir el sueño de la casa propia

    Medidas para cumplir el sueño de la casa propia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en queso mantecoso laminado La Rotunda

    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en queso mantecoso laminado La Rotunda

    Las promociones desde $1.000 para celebrar el Día de la Papa Frita este jueves

    Las promociones desde $1.000 para celebrar el Día de la Papa Frita este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Lincolao y cruce con el Cruch por el Fondecyt: “Hay interés económico de las universidades; es evidente una reacción”
    Chile

    Lincolao y cruce con el Cruch por el Fondecyt: “Hay interés económico de las universidades; es evidente una reacción”

    La Moneda realiza este jueves simulacro de incendio para evaluar sus protocolos de seguridad

    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en queso mantecoso laminado La Rotunda

    SQM gana US$ 1.045 en el primer semestre, logra récord de producción de litio y vende al mejor precio en casi tres años
    Negocios

    SQM gana US$ 1.045 en el primer semestre, logra récord de producción de litio y vende al mejor precio en casi tres años

    Precio de las bencinas y el diésel volverá a registrar fuerte alza este jueves

    Claudio Chamorro dejará la gerencia general de Red Megacentro luego de cuatro años en el cargo

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales
    Tendencias

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    En vivo: con Alexis Sánchez en la banca y esperando por su debut, Montreal visita a Columbus Crew
    El Deportivo

    En vivo: con Alexis Sánchez en la banca y esperando por su debut, Montreal visita a Columbus Crew

    Definitivo: no habrá hinchas de Colo Colo en el Superclásico ante la U en el Estadio Nacional

    En vivo: Coquimbo enfrenta a Platense por el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón
    Cultura y entretención

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    El youtuber y estrella de internet Fede Vigevani anota un hito en Chile: se presentará en el Claro Arena

    Teatro del Puente estrena “La noche de las espaldas” de Larissa Contreras y Marcelo Leonart

    Francia cifra en 1.243 el exceso de mortalidad durante segunda ola de calor
    Mundo

    Francia cifra en 1.243 el exceso de mortalidad durante segunda ola de calor

    Aseguran que el príncipe Harry y Meghan Markle regresan a Reino Unido tras seis años en EE.UU.

    Cinco estadounidenses y el jefe de inteligencia de Ecuador mueren en un accidente de helicóptero en Kenia

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal
    Paula

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive