Carolina Rocco: Una pastelera con sello internacional

El proceso creativo detrás de la preparación de una receta es lo que apasiona a Carolina Rocco, chef chilena graduada con un Diplôme de Cuisine et Patisserie de Le Cordon Bleu de Londres. “Se me ocurren mil cosas para cocinar al día, tengo una lista eterna con recetas pendientes en mi celular”, cuenta Carolina: “Y probarlas y ver que resultan es muy gratificante”.

Carolina es una pastelera generosa, quien además ama compartir sus preparaciones a través de su cuenta de Instagram y en su blog. Le encanta ver cómo las personas replican sus preparaciones, así como contagiar ese amor que siente por el oficio gastronómico. Y es que para esta chef, que realizará la segunda clase en directo de Club Paula Cocina, cocinar es solo parte de la experiencia culinaria: la receta debe ser compartida y, el plato, repartido entre varios, para que el sabor también juegue un rol en la creación de una comunidad en torno a las cosas ricas.

La también ingeniera comercial, tiene experiencia trabajando en restaurantes, plataformas de reservas y guías gastronómicas online, y de todos estos lugares ha podido rescatar piezas que completan su puzzle, el de una completísima chef pastelera que ha sabido lograr que las redes sociales jueguen a su favor, en medio de un mundo altamente competitivo.

Casi 60 mil personas la siguen en Instagram, y sus recetas acumulan miles de “me gusta”. No te pierdas la oportunidad de conocerla y aprender junto a ella, este jueves 2 de septiembre a las 20 horas, de forma exclusiva para suscriptores de Club Paula Cocina. ¿La receta? Una innovadora leche nevada con frutas y pistachos. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo aquí.