Cómo hacer mermelada de frambuesas

Sí, sabemos que no es temporada de frambuesas, pero elegimos esta fruta porque es más bonita, porque se puede conseguir congelada durante todo el año y porque las fotos nos quedaron muy bien. Pero esta receta de mermelada puedes replicarla con cualquier otra fruta dulce y ácida como esta: frutillas, moras, duraznos, damascos, membrillos, incluso naranjas o manzanas.

Es muy fácil: solo necesitas planificarte un poco, pues hay que dejar la fruta macerando en el azúcar durante varias horas —idealmente toda la noche—, y ser capaz de revolver durante un buen rato la olla. Y tener buenos frascos de vidrio herméticos a mano, pues eso te permitirá guardar la mermelada por varios meses, y así aprovechar el trabajo de un día por todo el semestre.

Perfecta para cuando en la feria encuentres mallas en oferta, o si tienes un árbol frutal que de pronto se rebalsa de fruta madura, la mermelada es un gran método de aprovechamiento de los recursos. Es verdad que tiene mucha azúcar, pero no se trata de comerla a cucharadas —al menos no cuando alguien te esté mirando—, sino de no desperdiciar los alimentos.

Mermelada de frambuesas

Ingredientes (para 1,5 kilogramos)

1 kg de frambuesas

800 gr de azúcar blanca

Preparación