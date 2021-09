Nicolás Guzmán: Un superhéroe de la harina

Pese a que a Nicolás Guzmán siempre le había interesado la cocina, no se atrevió a meter realmente las manos en la masa hasta que vio por televisión al actor Felipe Braun, quien hace algunos años comenzó a mostrar su lado más gastronómico. “Me pregunté: ¿por qué él, que no es cocinero, va a poder y yo no? Y decidí meterme a clases con él”, recuerda sobre el momento en que sintió que le picó el bicho de la panadería. Rápidamente adquirió varios implementos, herramientas o chiches, como le llama, junto a sacos de 25 kilos de harina que fueron usados rápidamente.

Con el tiempo, y de forma muy natural, creó la cuenta @HacedordePan, para publicar sus recetas bajo un seudónimo, separándose así de Nico Guzmán, el gerente general. “Ahí soy como el Batman del pan, una especie de superhéroe local que ayuda con consejos y recetas, porque además en la panadería hay una hegemonía de personas que no comparten, que solo te ayudan si vas a sus talleres de cuarenta lucas”.

Desde esa idea, esa picada de bichito, Hacedor de pan no ha dejado de crecer. Hoy tiene más de 77 mil seguidores en Instagram, además de un programa para 13C, llamado Hacedores de pan, donde comparte todo lo que ha aprendido. Porque para Nico, es fundamental recordar que sin tener estudios culinarios, le encanta amasar, y está convencido de que no necesitamos ser grandes chefs para lograr una masa perfecta.

“Lo que más me gusta del pan es que se comparte. Me encanta, me recuerda a la casa de mi abuelita donde siempre había olor a pan recién hecho. Y me da risa, porque mi hija me pide pan del “Hacedor de Pan” y no del supermercado. Ella les dice a sus amigos, como si fuera un gran secreto, que su papá es el Hacedor de pan”.