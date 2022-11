Pastas artesanales: así fue nuestra tercera clase presencial

En esta tercera experiencia presencial, realizada en Núcleo Humanitario en conjunto con Ñam, nuestros suscriptores de Club Paula Cocina pudieron preparar diversos tipos de pastas artesanales, con los mejores ingredientes y salsas.

La clase la realizó el chef Matías Panigatti, quien además de revelar los grandes secretos para lograr la mejor pasta, nos dio a conocer cuáles son los ingredientes más óptimos para cocinar las salsas más ricas.

Además repasó los grandes hitos de esta conocida receta y el cómo llegó a masificarse gracias a los viajes que realizó Marco Polo por el oriente.

El chef nos comentó que esta clase le permitió “llegar a mas gente que tiene ganas de cocinar. En esta instancia las personas estaban motivadas. Sacrifican parte de su tiempo libre para venir a aprender y sacan bastante más el limpio”.

Matías Panigatti relata además que lleva cuatro años dedicándose a trabajar con personas con discapacidad. También, trabaja en un colegio para personas ciegas “donde tenemos una especie de panadería didáctica en donde alimentamos al colegio”, comenta.

Once suscriptores nos acompañaron en la clase, la más joven, Martina Soto, quien el próximo año quiere estudiar gastronomía fue parte de esta experiencia. Nos comentó que “al final siempre se comparte aquí y uno puede aprender cosas. Aparte que el chef siempre tiene mucha paciencia para explicar y al final uno aprende a trabajar en equipo”.

Sobre la clase, Martina dice que hubo ciertos desafíos. “Yo, normalmente no consumo alcaparras y preparamos una salsa que era con alcaparras y me gustó mucho. Entonces creo que igual se le puede dar una segunda oportunidad algunas cosas que no come. Con distintas preparaciones, tienes distintos sabores y se pueden potenciar otras cosas. Uno no se tiene que cerrar a probar cosas nuevas” explica.

Revisa a continuación cómo fue la clase