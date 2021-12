Una experiencia navideña: Qué comer, tomar y ver

Navidad, Navidad, dulce... rica, reconfortante, familiar y entretenida Navidad. Este fin de semana nos reencontramos, y la idea es que sea en un ambiente grato, más allá de abrir regalos y juntarnos en torno a la mesa navideña- de la que bastante hemos hablando las últimas semanas. Es por eso que queremos proponerles una experiencia 100% sensorial, para que la celebración vaya por dentro y por fuera.

Qué comer

Lo primero que proponemos es descansar. Para esto, te recomendamos echarte en un rico sillón o en tu cama frente a la tele, cubrirte con algo ligero y acomodar las almohadas ¿Te gustan las velas o los aromatizantes? Enciende uno y comienza a relajarte. Aquí es donde te invitamos a tener un rico plato con galletas de jengibre. ¿No tienes la receta? Pues puedes aprender a prepararlas revisando la clase de Manuela Sandoval, conocida como Sweet Cookies. La receta la encuentras aquí.

Qué tomar

No nos vaya a dar sed ¿cierto? No hay nada más navideño que una refrescante cola de mono. Puede que te guste comprarla ya preparada, y si es así desde Práctico tienen algunos datos interesantes para que revises. Los puedes encontrar aquí. Pero si eres de los que lo quiere hacer todo en casa- porque le pones amor y puedes controlar el grado alcohólico- revisa acá la receta que seleccionamos. Acá lo puedes ver.

Qué ver

Ya estás acostado con tus galletas y cola de mono ¿Qué ponemos en la tele? En los servicios de streaming podemos encontrar varias alternativas para poder ver y seguir disfrutando de las fiestas. Por ejemplo, Harry Potter y la piedra filosofal se encuentra en HBO Max, y aunque no trae viejitos pascueros, sin duda da esa sensación reconfortante que buscamos en estas fechas. Si somos clásicos, en Netflix están Las Crónicas de Navidad 1 y 2, y en HBO Max pillas Milagro en la calle 34. Y toda la saga de Mi pobre angelito está en Disney +.

Qué escuchar

No seré yo quien se ponga a improvisar con algo tan fundamental para estas fechas. Si no quieres ver tele, enciende tu Spotify y disfruta de los clásicos navideños, donde la reina es siempre Mariah Carey. Otros que la llevan en estas fechas son Michael Bublé y Luis Miguel, aunque si buscas playlist clásicos no te deberías perder los que traen El burrito sabanero, Campanas de Belén y Noche de Paz.

¡Feliz Navidad a todos!