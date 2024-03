Anti básicos: tres Datos Paula de accesorios que no pasan desapercibidos

1. El maximalismo de Catrala

Accesorios grandes, brillantes, llamativos, coloridos y sin género. Eso es lo que ofrece el emprendimiento Catrala, fundado por Catalina Acosta, periodista, publicista, estilista de moda y asesora de imagen. Su marca comenzó porque ella hacía sus propios collares, aros y pulseras, y siempre se los piropeaban. “Eran cosas diferentes, que no se encontraban en las tiendas y yo siempre intentaba agregarle algo que me representara, algún color, un dije, cualquier cosa. Entonces empecé a vender de a poquito”, recuerda.

“Todo nace a partir de la creatividad y de las ganas de usar piezas diferentes, que hagan de tu look algo único”, dice Catalina, quien además se define como una dealer de tendencias. “Hay cosas que uno ve que se están usando en otros países y aquí aún no llegan, aún no pegan. Bueno, eso que tú viste en una influencer europea, yo ya lo vi y ya lo tengo. Yo te doy eso que estás buscando, antes que cualquiera”.

Sus piezas las elabora a partir de un mix de muchos materiales, entre ellos vidrio, cerámica, metales, plásticos, broches y dijes de baño de oro y acero; y se caracterizan por incluir figuras pop como corazones, ositos, dados, flores, candados, ojos turcos, entre otros. “Yo hago todas las piezas. A veces hago uno, después le tomo una foto y veo que me lo piden y hago dos más. Y así voy. Mis piezas son únicas, no hago en masa y creo que eso le ha gustado mucho a la gente”, dice. Cuando tiene alguna fecha importante, como un bazar o alguna fecha festivalera (por ejemplo, Lollapalooza), pide apoyo a su hermana, a su prima y a su mamá para que la ayuden a armar más piezas. “Sin ellas no podría llegar con tanto stock para esas instancias. Es bien artesanal mi proceso, pero creo que es parte de crear algo único y hecho a mano”.

Precios desde $12.000 hasta $24.000. Disponible en Edición Limitada, en sector Terrazas del Drugstore (Av. Providencia 2124) y en www.instagram.com/edicionlimitada.scl

2. Joyería textil inspirada en el sistema solar y los signos del zodiaco

Licenciada en Artes Plásticas y Educación, Tere Morales fundó a inicios de 2023 la marca de joyería textil upcycling Nuda Diseño, dedicada a rescatar y reutilizar telas en desuso. Estas provienen de donaciones particulares —de clientes y vecinos— y de talleres de costura. También de prendas que son descartadas de fardos de emprendimientos de ropa vintage. Con este material, Tere elabora aros, collares, pulseras y gargantillas. El proceso implica, en primera instancia, la preparación de la materia prima. En esta etapa las telas son sanitizadas y separadas por color y textura. Algunas son teñidas o intervenidas artísticamente. “A partir del material disponible y mi imaginario creativo, van naciendo de manera experimental las joyas”, dice Tere, quien da vida a diseños únicos y originales, que representan conceptos como el cosmos, la astrología y el poder femenino.

De hecho, su última colección se titula Universo Nuda y se inspira en los ocho planetas del sistema solar, representados con cuentas textiles y piedras, y también en los doce signos del zodiaco, identificando a cada uno con su astro regente y acompañados de las piedras naturales correspondientes a su signo, “para potenciar las cualidades de cada uno”, explica su fundadora.

Precios desde $5.000 a $45.000. Disponible en Amable Tienda, Drugstore. (Av. Providencia 2124) y en www.instagram.com/nuda.diseno/

3. Talismanes y piedras preciosas: joyas sanadoras

La gemoterapia postula que ciertas piedras y cristales poseen propiedades que favorecen el bienestar y el equilibrio físico y mental. Bajo esta premisa, y confluyendo sus dos carreras —diseño industrial y psicología—, Diana Isler fundó hace ocho años la marca con su mismo nombre, una joyería artesanal y terapéutica en la que ofrece accesorios que ayudan a “sanar o potenciar distintas áreas de la vida, desde un duelo o cambio, hasta estimular habilidades creativas”, explica. Y agrega que estas joyas actúan como puentes para futuras terapias: “He visto como las clientas ven la necesidad de hacer terapia para seguir el camino que iniciaron con ese accesorio”.

Isler construye aros, anillos, collares y pulseras con talismanes. Estos consisten en una piedra principal que es decorada con más piedras semipreciosas y cristales. Algunos de ellas son la amatista, que alivia el estrés, mejora la concentración y promueve la paz interior; la turquesa, que proporciona protección contra energías negativas y fomenta la claridad mental; o la hematita, que aporta estabilidad emocional y mental. La mayoría de los accesorios son enchapados en oro y bronce.

Precios desde $5.000 hasta $240.000, en https://dianaisler.cl/