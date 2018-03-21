SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Blancanieves, la primera fashionista

    El 21 de diciembre de 1937 Walt Disney estrenó Blancanieves y Los Siete Enanitos, su primer largometraje de animación, considerado por la historia del cine como vanguardista en términos artísticos y técnicos. Luego vendrían todas las demás sufridas heroínas, con sus vestidos y peinados fantásticos. Pasan los años y la piel de Blancanieves se mantiene envidiable, como cuidada con los mejores cosméticos de la  K-Beauty, mientras que ni una gota de ese rojo Dior desaparece de sus labios carnosos. Y, lo que es descrito como un vestido "harapiento", más bien recuerda a la pollera amarilla de tafetán del último desfile de Carolina Herrera. Entonces se disparan las fantasías. ¿Y si a través de estos 80 años de vida el clóset de Blancanieves hubiese sumado piezas icónicas de moda? ¿Blancanieves de mini dejando al descubierto sus piernas impolutas y suaves? El ilustrador chileno Mr William Draw lo hace posible.

    Por 
    Rita Cox / Ilustración Mr William Draw
    Reportajes blanca nieves

    Paula 1247. Sábado 24 de marzo de 2018. Especial Moda.

    New look: 1945, Christian Dior presenta el traje Bar, de falda y chaqueta que marca la cintura. El conjunto celebra el poder de lo femenino frente a la austeridad. La nueva estética, llamada "new look", inicia una nueva etapa de la moda y de la noción de elegancia

    Mini: la historia oficial anota que en 1960 fue la inglesa Mary Quant la creadora de esta faldita que, cinco años después, llegó a los 35 cm de largo, para simbolizar juventud, rebeldía y libertad. Menos reconocido, aunque su aporte habría sido anterior, es el nombre del francés André Courrèges.

    El polerón Kenzo: en 2013 los directores creativos de la firma lanzaron el polerón con estampado de ojos. Gisele Bündchen apareció con una versión en negro y se desató la locura.

    Las Miu Miu: pieza icónica de julio de 2017, las sandalias retro con tacón y plataforma.

    El corpiño de Madonna: en 1990, la cantante hizo la gira mundial Blond Ambition Tour, vestida por Jean Paul Gaultier. El famoso corsé de senos cónicos del diseñador francés puesto sobre pantalones anchos es una imagen imborrable.

    "Aquel vestido": así se le llamó al Versace con broches de oro que en 1994 usó Liz Hurley para acompañar a su entonces pareja Hugh Grant al estreno mundial de Cuatro bodas y un funeral. Él era el galán del momento. Ella la mujer más sexy del planeta. Bruja maldita.

    La chaqueta Chanel: Coco tenía 74 años cuando en 1954 creó la emblemática chaqueta que venía a responder

    a la entallada de Dior. Liberadora, de líneas rectas, funcional, con cuatro bolsillos y un ribete, el uso de una cadena en su confección aseguraba y sigue asegurando una perfecta caída.

    Los Vara de Ferragamo: la casa italiana lanza en 1978 este modelo de "salón", que define como formal y a la vez deportivo. Su sello es el lazo.

    CH: la casa de moda que viste a las "chicas bien" es como se conoce a Carolina Herrera y no deja de llamar la atención que una de las tenidas más poderosas del desfile que despidió a su fundadora de la dirección creativa de la marca haya tenido una pollera amarilla de tafetán. Tan amarilla como la de Blancanieves. El conjunto de la pasarela del 12 de febrero de 2018 en el MoMA de NY se completaba con una blusa blanca típicamente CH y un grueso cinturón como el que arriba lleva Blancanieves.

    *Créditos foto principal. Abrigo: 1981, Max Mara lanza su primer modelo camel. Cartera: 1955, Chanel estrena el bolso Matelassé 2.55.

    Mr William Draw, la moda, Blancanieves

    No sabe cuántas veces ha visto Blancanieves y Los Siete Enanitos, pero las suficientes para decir que "infinitas" y comentar que revisó unos videos que muestran que si se pone pausa en ciertas escenas, la jovencita animada se deforma por completo y pierde toda su ternura. Quién mejor, entonces, que Mr William Draw para reversionar a esta Blancanieves víctima de la moda.

    Después de cinco años como diseñador e ilustrador de un retail de objetos de casa y decoración, fue despedido. Ahí comenzó el juego verdadero: 12 meses dedicados a sacarse el gesto repetitivo del trabajo por encargo y la solitaria y silenciosa búsqueda de la voz interior. Cómo en esas épicas historias de Abstract, el imperdible documental de Netflix, encontrar su camino le implicó a Guillermo Bonilla (42) –Mr William Draw– tomarse en serio su sensibilidad y tomar determinaciones radicales. En este caso, dedicarse por completo a la ilustración de moda en un país con una austera cultura al respecto. "No importa", lanzó como declaración de principios y fue por lo que siempre lo ha movilizado. Cuando niño hurgueteaba las revistas de su abuela para ver lindos vestidos y con los lápices y témperas que le regalaban sus papás se pasaba horas dibujando. Era el de nota 7 en Artes, calificación que nunca logró en nada más, hasta que con sus ilustraciones que mezclan lo vintage y lo actual, lo manual y lo digital, este diseñador gráfico de profesión ha anotado logros como ser parte de la selección 2106 en Lürzer's Archive 200 mejores ilustradores del mundo 2016/2017 y la selección 2014 en Showcase 100, Londres (100 Best Illustrators in the World). Hoy su portafolio está en manos de agentes internacionales especializados. Ellos mueven su nombre en editoriales y marcas. Él casi no sale de su departamento de Ñuñoa.

    ¿Qué te interesa de la moda?

    El mundo femenino al que me traslada. Me atrae la manera en que la mujer lleva la moda, lo que significa para ella, asunto que desde mi punto de vista masculino se tiende a idealizar. Pero, además, la moda está llena de contenido: hoy desde ahí se habla de androginia, de transhumanismo y robótica, entre otras muchos otros temas de actualidad y de pensamiento.

    Una Blancanieves fashionista deja de ser tan inocente. 

    Nunca fue inocente. En un lugar idílico se presenta aparentemente frágil, perfectamente maquillada y peinada. Pero sus mejillas y su piel la muestran como una chica que está ahí para ser deseada y poseída. Y su rival, esta bruja celosa de su belleza y juventud, quiere lo mismo. En juego no solo la lozanía, el cuerpo joven, sino el deseo del hombre que tiende a elegir a la joven. Y está la manzana, de Adán y Eva, a la que Blancanieves no se resiste. Ni Eva ni Blancanieves se resisten.

    Más sobre:ModaEspecial ModafashionistaBlancanieves

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México

    Álvaro Salas le cierra la puerta a un retorno al Festival de Viña del Mar: “Por ahora todavía no”

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Diputados de oposición ingresan solicitud para desarrollar Comisión Investigadora por recortes anunciados desde Hacienda

    Bancada RN ingresa proyecto de ley que busca aumentar sanciones al delito de secuestro

    Lo más leído

    1.
    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Servicios

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    Comienzan pagos del Bono de Invierno 2026: revisa quiénes reciben los $81 mil

    Comienzan pagos del Bono de Invierno 2026: revisa quiénes reciben los $81 mil

    Diputados de oposición ingresan solicitud para desarrollar Comisión Investigadora por recortes anunciados desde Hacienda
    Chile

    Diputados de oposición ingresan solicitud para desarrollar Comisión Investigadora por recortes anunciados desde Hacienda

    Bancada RN ingresa proyecto de ley que busca aumentar sanciones al delito de secuestro

    Ministro (s) de Relaciones Exteriores informa sobre gestiones para retomar relaciones con Venezuela

    Ministro Campos califica como “deplorable” decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional
    Negocios

    Ministro Campos califica como “deplorable” decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional

    La confianza detrás de la ingeniería

    Carlos Urrutia y los planes del neobanco británico Revolut: “La pregunta, más que si vamos a entrar a Chile, es cuándo”

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel
    Tendencias

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Cómo se hizo el vestido “de película” que Sabrina Carpenter lució en la Met Gala 2026

    En vivo: Arsenal y Atlético de Madrid definen al primer finalista de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Arsenal y Atlético de Madrid definen al primer finalista de la Champions League

    Actas de directorio, computadores requisados y gerentes declarando hace meses: el allanamiento al CDA que remece a la U

    La marca histórica que anotó Alexis Sánchez con el gol que sacó al Sevilla de la zona de descenso

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)
    Tecnología

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Álvaro Salas le cierra la puerta a un retorno al Festival de Viña del Mar: “Por ahora todavía no”
    Cultura y entretención

    Álvaro Salas le cierra la puerta a un retorno al Festival de Viña del Mar: “Por ahora todavía no”

    ¿Es mejor que la original? El debate que abre El diablo viste a la moda 2

    Manuel Rodríguez, el Director Supremo: las 24 horas de caos en que el guerrillero tomó el mando de Chile

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México
    Mundo

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México

    Trump vuelve a criticar al Papa días antes de la visita de Rubio al Vaticano: “Pone en peligro a muchos católicos”

    Las razones tras la decisión del Kremlin de reforzar la seguridad de Putin

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera
    Paula

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Sobre cómo terminé en una fiesta con Paris Hilton