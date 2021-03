Cinco lecturas de empoderamiento femenino

El empoderamiento femenino promueve romper con las barreras que implicarían ser mujer, permitiendo una participación igualitaria en todos los ámbitos sociales. Se trata de un proceso transformador de la sociedad, que ha tenido distintos capítulos a lo largo de las décadas. Para introducirse más en este concepto, presentamos una serie de libros inspiradores.

Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola

“Dentro de toda mujer alienta una vida secreta, una fuerza ponderosa llena de buenos instintos, creatividad y sabiduría. Es la Mujer Salvaje, una especie en peligro de extinción debido a los constantes esfuerzos de la sociedad por “civilizar” a las mujeres y constreñirlas a rígidos papeles que anulan su esencia instintiva”.

Mujeres que corren con Lobos se publicó por primera vez en 1989, y con los años se ha mantenido su éxito. Su autora, la psicóloga, Clarissa Pinkola Estés, revela mitos interculturales, cuentos de hadas e historias (muchas de ellas relativas a su propia familia) para contribuir a que las mujeres recuperen su fuerza y su salud.

La diosa de cada mujer, de Jean Shinoda Bolen

¿Por qué algunas mujeres valoran, ante todo, el matrimonio y la familia, mientras que otras atribuyen más importancia a la independencia y a la propia realización? ¿Por qué una misma mujer se comporta, según sea el entorno, como extravertida o introvertida? Estas y otras muchas preguntas reciben una insólita y fascinante respuesta en La diosa de cada mujer, escrito por la psicóloga Jean Shinoda Bolen, quien en este libro trata los arquetipos femeninos basado en siete diosas griegas.

La mitad del cielo: cómo cambiar opresión en oportunidad para mujeres de todo el mundo, de Nicholas D. Kristof y Sheryl Wudunn

La mitad del cielo forma parte de una de las lecturas más recomendadas para aquellas o aquellos interesados en el feminismo. El texto, reúne los testimonios de catorce mujeres, entre ellas una adolescente camboyana vendida como esclava sexual y una mujer etíope que sufrió devastadoras heridas durante el parto. A través de estas historias, sus autores, Nicholas D. Kristof y Sheryl Wudunn, representan un mundo con ira, tristeza, claridad y, en ultima instancia, esperanza. Por su trabajo, ambos fueron merecedores de un premio Pulitzer.

Yo soy Malala, de Malala Yousafzai

Malala Yousafzai es una muchacha pakistaní que a sus 16 años recibió un disparo en la cabeza ¿la razón? Se había atrevido a levantar su voz para defender el derecho a la educación de las niñas. Pero sobrevivió para contar su historia en este libro y su lucha para que las jóvenes de su país tengan acceso a una educación gratuita y obligatoria. En diciembre de 2014, se convirtió en la receptora más joven del Premio Nobel de la Paz.

Monólogos de la vagina, de Eve Ensler

“Me preocupan las vaginas. Me preocupaba lo que pensamos sobre las vaginas, y lo que no pensamos acerca de ellas... De modo que decidí hablar a las mujeres acerca de sus vaginas, entrevistar a la vagina, y así comenzaron los monólogos de la vagina. Hablé con más de doscientas mujeres. Hablé con mujeres ancianas, con mujeres jóvenes, casadas, solteras, profesoras, actrices, profesionales, afroamericanas, hispanas, asiáticas, judías... Al principio se mostraban renuentes, un poco tímidas. Pero una vez que empezaban, no había modo de que parasen”

De esta forma es que la autora teatral y guionista, Eve Ensler, introduce Monólogos de la vagina, un trabajo que fue presentado por primera vez en 1996, después de entrevistar a más de 200 mujeres que dieron origen a la obra. El texto relaciona a este órgano femenino con su sexualidad, orgasmo, parto, violación, mutilación genital, entre otras. En la actualidad, es considerada una biblia por una nueva generación de mujeres.