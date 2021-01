Cómo hacer helado de piña caramelizada y jengibre

Hace 6 horas

Una receta infalible, fácil de preparar y, lo mejor, es que no necesita ninguna máquina especial para crearla. Porque si no tenerla es lo que a veces nos detiene para hacer un rico helado, con la idea de la chef Franziska Rösner (@franziskarosner) ya no habrá que preocuparse. El secreto está en la preparación artesanal: hay que hornear la piña con la miel y el jengibre para caramelizarla, y por otro lado, batir con paciencia la crema hasta que llegue al punto chantilly. Finalmente, la chef propone poner el helado en la misma piña ahuecada, y quedará como una perfecta decoración para una mesa de verano.