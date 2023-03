Datos Paula para despedir marzo escuchando, leyendo y apoyando a mujeres

1. Músicas chilenas en el GAM

El viernes 31 de marzo se realizará en el GAM el primer concierto de Mujeres que suenan, proyecto que comenzó en 2020 con un podcast de entrevistas y se ha ampliado hasta convertirse en una plataforma multidimensional que busca potenciar a las músicas chilenas y extranjeras. “Es importante abrir espacios para las mujeres en este rubro, porque hay mucho talento y también porque las artistas chilenas de la nueva generación están creando música diversa y de exportación”, dice la periodista y locutora radial Martina Orrego, fundadora y directora de esta plataforma.

El concierto abrirá con Masquemusica, quien en 2020 lanzó su carrera en solitario -después de haber sido colaboradora de artistas como Bronko Yotte y Pedropiedra- y se acaba de presentar en Lollapalooza. También participará con su proyecto solista Natalia Pérez, conocida como Cancamusa, quien ha sido baterista de Joe Vasconcellos, Javiera Mena y Mon Laferte, y recientemente teloneó a Los Bunkers en el esperado regreso de la banda en el estadio Santa Laura. Además, se subirán al escenario dos exponentes de la música urbana nacional: Anto Bosman, actriz y cantante nominada como artista proyección de los Premios MUSA 2022; y Shirel, cantante chileno-peruana que -de la mano del histórico productor Cristián Heyne- ha grabado canciones con Polimá Westcoast y Denise Rosenthal. Viernes 31 de marzo, 20 hrs. Centro Cultural Gabriela Mistral, Sala 1 Edificio A (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227). Entrada liberada.

2. Dos autoras icónicas del feminismo

Entre las novedades literarias del 2023 figura el nuevo libro de Rebecca Solnit, escritora estadounidense que acuñó el concepto mansplaining en su premiado ensayo Los hombres me explican las cosas (2014), convirtiéndose en unas de las voces más influyentes en la lucha contra los distintos tipos de violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres. A partir de fenómenos como el del Me Too y Black Lives Matter, este año la autora publicó ¿De quién es esta historia?, libro en el que reflexiona sobre el dominio de la narrativa y lo que describe como “una batalla en la que los poderosos intentan aferrarse a sus antiguos privilegios”.

Otro recomendado es el libro de ensayos de la escritora canadiense y candidata habitual al premio Nobel, Margaret Atwood, titulado Blancos móviles: escribiendo con intención. En esta especie de autobiografía intelectual, la autora de El cuento de la criada traza un recorrido de su vida a través de sus libros y sus viajes, y también reflexiona sobre literatura, historia y política.

3. Subasta fotográfica para recaudar fondos

Katherine Jara llevaba un par de años titulada como ingeniera en sonido, su carrera iba en ascenso y tenía muchos proyectos en mente, cuando un día, en 2017, la diagnosticaron de Parkinson. Después de un profundo bajón anímico, decidió hacer un cambio radical, renunciar a su trabajo de ingeniera y empezar a dedicarse a una de sus pasiones: la fotografía.

Hace un tiempo, Katherine descubrió que es candidata a la terapia Neuro Hifu: una operación a través de ultrasonido en el cráneo, que llegó hace menos de tres años a Chile y cuesta 22 millones de pesos. Con el objetivo de apoyarla en la recaudación de ese monto, un grupo de fotógrafos organizó una subasta de autor que se realizará este viernes 31 de marzo. Allí se rematarán obras de un abanico amplio de más de 40 fotógrafos chilenos y extranjeros, entre ellos el londinense Sean Tucker, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria como fotógrafo y director de fotografía cinematográfica y se caracteriza por su estilo callejero y minimalista.

Entre los nombres nacionales está Javier Godoy, fundador de Galería Flach y autor de la famosa sesión de Gustavo Cerati en el Metro de Santiago; los fotógrafos de paisajes y naturaleza Ana María Casas-Cordero y Pablo Valenzuela; además de Marcelo Montealegre, conocido como “el fotógrafo del exilio”, quien, radicado en Nueva York, ha dedicado su carrera a documentar y apoyar la vida de chilenos expatriados durante la dictadura. También estará subastándose obras de fotógrafos de moda editorial, como Javiera Eyzaguirre y Pablo Gacitúa. Viernes 31 de marzo, 19 hrs. Casa Foto, ubicada en Santo Domingo 2430.