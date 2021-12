El 2022 será el año de construir algo para todos y todas: ¿Cómo se vendrán las energías para cada signo?

La síntesis y el renacimiento son los aspectos fuertes de este 2022. Durante este año tendremos una conjunción muy importante, Júpiter y Neptuno en Piscis, ambos regentes de este signo de agua y mutable, conectado con la espiritualidad, la trascendencia y la disolución del ego en pos del encuentro de un nuevo entendimiento.

La astrología del 2022 desenvuelve un proceso de creación colectiva de una nueva idea de la realidad, luego de que todo lo que se había sentido certero comienza a tambalear. Los paradigmas políticos y económicos, además del sentido propio de la vida, comenzarán a mostrar frutos y símbolos de haber sido modificados profundamente, especialmente por la triple conjunción de planetas en Capricornio durante 2020.

El cambio de los ejes de los eclipses o puntos de evolución de conciencia, que desde enero de 2022 pasarán a Tauro y Escorpión, nos muestran el comienzo del quiebre de viejas maneras de concebir el poder en la sociedad y el desplazamiento de las formas en las que hemos estado acostumbradas a sobrellevar la economía, el consumo y el gasto hasta ahora. El problema del cambio climático, mucho más presente y claro que en años anteriores, se hará protagonista de las decisiones que se tomarán de ahora en adelante.

Las preguntas más importantes de este año son relacionadas con cómo darle sentido a lo nuevo, con la posibilidad de poder reconciliar partes que quedaron sin resolver en años anteriores. También es posible que sintamos que pertenecemos más que nunca a un lugar en particular, habiendo actualizado nuestras creencias y saberes.

Predicciones 2021 por signo (Solar o Ascendente, ambos válidos)

Aries

El 2022 puede ser un año en donde todo se sienta mucho más fuerte. La conjunción de Júpiter y Neptuno será en la casa 12 de los nativos de este signo. El cierre de viejos contratos kármicos puede manifestarse en un período de mucha soledad durante la primera parte de este año. El trabajo interno logrará mostrar una nueva manera de valorarse a sí mismos y sostener la materialidad a través del trabajo y la corporalidad.

La búsqueda del quiebre con viejas amarras, que se traducen en la manera en la que nos conectamos con el autosabotaje o la victimización son temas a trabajar este 2022. Es importante conectar con el amor propio, no importa lo doloroso que pueda ser mirarse en serio. Desde el segundo semestre la suerte de los arianos cambiará, encontrando la posibilidad de sostenerse de nuevo luego de un amplio remezón espiritual y emocional.

Tauro

Este año a los taurinos les tocará ser Nodo norte, lo que implica que los eclipses estarán orientados hacia el reconocer el presente y qué es importante para ellos, pero no desde un lugar cómodo. Tauro estará obligado este año a cambiar pautas de estabilidad, reemplazando narrativas antiguas de dependencia y subordinación por otras que incluyan el disfrute y el goce.

Los taurinos este año verán a muchas personas irse de sus vidas, para poder encontrar nuevos vínculos en donde no existan obstáculos para poder percibirse de manera clara y fluida. Es importante que sepan cortar con todo lo que les drena energía, con las lealtades que no son recíprocas y con las cargas emocionales de quiénes no desean crecer en conciencia.

Géminis

Luego de un año y medio siendo Nodo norte, ahora le toca a Géminis abrir sus nuevas alas durante 2022. La conjunción de Júpiter y Neptuno en su casa 10, de la carrera y los logros, hará que manifiesten una nueva identidad en tanto sus intereses laborales, su imagen en el mundo y la manera en que se muestran a los demás. Es el fin de una larga etapa de aprendizajes y quiebres, que les han dado a los nativos de este signo muchísimo aprendizaje.

Los eclipses remecerán el cuerpo, por lo que es necesario integrar el autocuidado, cortar con el exceso de trabajo y con las distracciones que evitan a los geminianos poder conectar con su mundo interno. Es hora de apreciarse con paciencia, no apurar los procesos emocionales. Pasar tiempo en la naturaleza está más que sugerido durante todo este año.

Cáncer

El foco este 2022 es reconstruir la tribu para los nativos de Cáncer. Estos últimos años pueden haberse visto muy enfocados en construir algo firme en relación con su trabajo y seguridad emocional, lo que ha dejado de lado la posibilidad de encontrarse con personas que complementen de mejor forma su círculo social.

Es tiempo de dejar que la creatividad y el goce fluyan. Este año es de muchísima creatividad y de expansión de horizontes, pero no en solitario. Conectar con la tribu para levantar un proyecto, un espacio de descanso común o una familia están muy bien aspectados para este nuevo año.

Leo

El cambio de dirección es inminente para Leo este 2022. Deberá encontrar las fuerzas suficientes para que su propio ego no se interponga en el camino. Partir de cero implica caminar de a poco, no abarcarlo todo enseguida. Es necesaria la paciencia y la capacidad de reírse ante el cambio.

Es necesaria la flexibilidad en este año que comienza, especialmente el segundo semestre, donde más se verán desafiados a soltar capas de sí mismos para poder entender desde otro lugar quiénes son, por qué quieren hacer lo que hacen y por qué le temen tanto al fracaso. El soltar el miedo a que el pasado se repita es una excelente estrategia, especialmente si se trata de trabajar los dolores y heridas transgeneracionales del linaje al que pertenecen.

Virgo

Virgo verá enfatizado su deseo de servir y aportar al mundo durante este 2022. El llamado a hacer cosas que trasciendan a su propia existencia será muy importante durante este año. Los eclipses estarán ocurriendo en las casas de las creencias, por lo que será necesario adquirir nuevas herramientas intelectuales y espirituales.

Muchos Virgo se estarán aventurando a lo desconocido yendo a lugares que no conocían, hablando con personas con las que no habrían cruzado palabra en un pasado y encontrando alianzas provechosas para poder lograr sus propósitos. Es un año en donde deben aprender a no pasarse a llevar y trabajar con fuerza la reciprocidad entre el dar y el recibir.

Libra

Este signo está viviendo un desprendimiento muy grande de pautas y normas sociales. Pueden estar despidiéndose de patrones de conducta tóxicos que los llevaban a buscar complacer a todas las personas que tienen alrededor. Más que nunca, el amor propio para los libranos es necesario. Pueden pasar temporadas muy oscuras durante este año, así que es importante recibir apoyo a su salud mental este 2022.

Es un año en donde la pregunta por el sentido de la vida estará muy claro, y todas sus acciones cotidianas reflejarán la necesidad de responder a esta pregunta. Es importante conciliar trabajo y descanso, sin sobrecargar la mano tratando de encontrar un equilibrio que se verá más desarrollado a final de este año. El segundo semestre será muy favorable debido a la presencia de Júpiter en su signo opuesto, Aries.

Escorpión

Este año le tocará al alacrán ser Nodo sur, lo que implica que su propia identidad está viviendo un proceso grande de limpieza. El trabajo con viejos patrones de manipulación, luchas de poder y con el ego serán los temas más importantes del 2022. Este año les tocará sanar heridas y mirarse en serio, sin evadirse.

Los escorpiones podrán vivir un proceso doloroso de reconocimiento de sus motivaciones más profundas, que les ayudarán a entender los patrones de conducta que no les permiten moverse con mayor fluidez de conciencia. Los vínculos sexoafectivos, especialmente, traerán un aprendizaje sustancial sobre qué es lo que ya no puede seguir siendo un modo de relacionarse con el resto. Este año es para llorar y también crecer.

Sagitario

Sagitario se sentirá mucho más liviano este 2022, cuando el Nodo sur de los eclipses salga de su signo. Es un momento de cierre y de corte de patrones de victimización y falta de responsabilidad ante la vida. Los eclipses pasados han mostrado cuán tercos pueden llegar a ser por querer imponer sus creencias a toda costa.

Este año se replegarán a su interior, con el objetivo de encontrar ganas para poder hacer. Pueden lanzar un proyecto nuevo que refleje exactamente cómo quieren vivir. El paso del Nodo sur por su casa 12 refleja que es hora de decirle adiós a los miedos sin sentido, a los dolores pasados y a las viejas historias. El 2022 será una gran oportunidad para recomenzar.

Capricornio

Los nativos de este signo están siendo afectados aún por Plutón en Capricornio, soltando viejas creencias sobre el poder, la tradición y especialmente el deber ser. Este año podrán empezar a soltar las alas a proyectos que les llenen el corazón, sin tanta contradicción de por medio. La lucha interior por liberarse y soltar las cargas podrá llegar a un buen puerto durante la primera parte de este 2022.

Es un gran año para poder abrirse a la posibilidad de explorar intereses sin imponerse la perfección por encima. Los eclipses ocurrirán en su casa 5 de la creatividad y la casa 11 de los grupos y colectivos, lo que sugiere un proceso de creatividad acompañado de personas poderosas alrededor. No es necesario tomarse tan en serio este año ni ser tan rígido.

Acuario

Acuario sigue bajo el yugo de Saturno, planeta de la estructura y la responsabilidad, que los está llamando a madurar. Este año es para comprometerse con algo y enfrentar todos los miedos a sacrificar su propia libertad por una responsabilidad.

Este será un año de revalorizar lo que se es y lo que se pueda lograr, de poder concretar metas y ver resultados a todo el trabajo realizado el 2021. Muchos acuarianos estarán tomando decisiones de responsabilidad respecto a la emancipación de lugares tradicionales de trabajo y estudio. Con la última cuadratura de Saturno y Urano entre julio y agosto de 2022, se verá materializado el cambio desde la libertad absoluta a un compromiso voluntario hecho desde la conciencia.

Piscis

El 2022 será un año más que pisciano, y los nativos de este signo se sentirán mucho más en casa que de costumbre. La falta de energía o la excesiva imaginación pueden jugarles en contra, por lo que se sugiere ser firmes con la rutina para no perderse en el fondo del mar cuando la energía de Júpiter y Neptuno esté muy fuerte entre marzo y abril.

Es un año de experimentar sensaciones nuevas y la expresión creativa estará a su tope. Se sugiere a los nativos de este signo vaciar las emociones a través de la corporalidad, entendiendo dónde surgen los sentires y qué gatillantes pueden tener. Este año pueden estar cerrando una profunda etapa de conexión con una herida o con una responsabilidad que no les permite fluir realmente hacia dónde les gustaría ir.