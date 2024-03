El bullying escolar hoy

Hace unos días se viralizó un video en el que una estudiante de 13 años describió las situaciones de bullying que vivía hace años por parte de sus compañeros. En el video, la alumna que este año cursaría octavo básico en un colegio de Talca, hablaba sobre ser excluida de actividades como cumpleaños, almuerzos y juegos durante el recreo; además, comentó algunos de los sobrenombres con los que sus compañeros se referían a ella. Hoy la publicación tiene más de dos millones de visitas en TikTok y distintas autoridades en educación han tomado medidas para investigar posibles incumplimientos de la Ley 20.536 conocida como Ley de Violencia Escolar dentro del colegio.

Si bien en Chile existe una normativa que regula el acoso y las agresiones físicas o psicológicas dentro de los colegios, en la práctica el bullying ha sido un tema que queda al final de la lista para la mayoría de la comunidad escolar. Liz Amador, psicóloga especialista en Inteligencia Emocional y Bienestar y con amplia experiencia en abordaje de acoso escolar explica que, la violencia entre niños es un tema que socialmente tendemos a normalizar. “En la base del bullying hay algo que va más allá de la regulación y que tiene que ver con la normalización de la violencia entre los niños”, comenta. La terapeuta y creadora del Programa SEI Anti Bullying por su parte explica que muchas agresiones -ya sean físicas o emocionales-, son subestimadas e incluso minimizadas por los adultos a cargo porque es un tema “muy instalado en nuestra sociedad”.

Una ilustración clara de la normalización de la violencia entre niños, explica Liz Amador, se hace visible si, por ejemplo, imaginamos cualquiera de las actitudes constitutivas de bullying escolar en cualquier otro escenario y con personas adultas como víctimas y victimarios. “Si te agreden en el trabajo, probablemente vas a necesitar una licencia médica. Incluso puede que decidas hacer una denuncia ante la Inspección del Trabajo porque ese nivel de violencia entre adultos no se acepta”, aclara. Sin embargo, la especialista enfatiza que ser violentos no es un comportamiento natural ni es “parte de la infancia” tener que tolerar cualquier grado de abuso de los propios pares, como muchas veces se piensa.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), durante los primeros seis meses de 2022, las denuncias presentadas a la Superintendencia de Educación por violencia al interior de colegios casi se duplicó respecto a las registradas durante los dos años previos. El reporte del INDH en el capítulo “Derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar post pandemia”, analiza los desafíos que enfrentan las comunidades escolares en relación al resguardo de la seguridad física y psicológica de sus miembros. “Los establecimientos empezaron a reportar incidentes de violencia de diversa índole”, explica el documento. El fin de la pandemia y el regreso a clases presenciales, parece haber sido un ambiente propicio para que, en los últimos años, un 85% de los niños en etapa escolar afirme haber sufrido bullying, según datos publicados por la Facultad de Medicina de la UC. La psicóloga Liz Amador explica que hoy los colegios no son un espacio que entregue la seguridad suficiente para los alumnos. “Es duro decirlo así, pero los niños están expuestos en un ambiente que no es protector”, comenta. Y es que, a pesar de que existe una normativa vigente que les exige “promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos”, Liz explica que a través de su experiencia clínica ha podido observar que, en la práctica, las denuncias de los niños pocas veces son tomadas en consideración. “En general, el reporte de los niños es que en los colegios no los pecan. No se sienten protegidos, por lo que no recurren a nadie”, comenta.

El bullying escolar hoy

En una entrevista para TVN, la Subsecretaria de Educación Alejandra Arratia confirmó que los colegios están obligados a abordar casos de bullying entre sus alumnos. “Cuando hay situaciones de maltrato a los estudiantes, los establecimientos tienen el deber de activar acciones”, explicó. “Hay una responsabilidad de la comunidad educativa, en primer lugar, del resguardo de todos las y los estudiantes, pero también de enseñar a aquellos estudiantes que están teniendo conductas agresivas o de bullying respecto a qué es lo que se puede hacer y lo que no está permitido en la escuela”, comentó. Sin embargo, una investigación realizada por la ONG internacional Bullying sin fronteras, mostró que el aumento de los casos de acoso escolar en Chile ha sido de un 40% respecto a mediciones anteriores. Y si bien esta tendencia al alza se replica en otros países de la región como Argentina, Colombia y Perú, el crecimiento de denuncias es mucho menor.

Liz Amador es psicóloga y se dedicada al trabajo con alumnos y comunidades escolares para promover una buena convivencia escolar. Liz explica que las normas y protocolos de intervención no se bastan por sí solos y que el bullying sigue ganando terreno en una sociedad que ve a los niños como inevitablemente susceptibles a la violencia entre pares.

Liz Amador explica que no basta con intervenciones aisladas y que, abordar el bullying cuando los casos de acoso salen a la luz, es un piso mínimo. Incorporar programas como el creado por la psicóloga -que integra prácticas de mindfulness, compasión e interconexión humana- que se basan en psicología positiva, humanista, sistémica y cognitivo conductual, son un pilar fundamental para combatir el bullying de manera efectiva, según muestran los estudios y experiencias internacionales.

Y es que además de tomar medidas de manejo y reparación, la educación sobre el bullying es fundamental para prevenirlo. En países europeos se han implementado con éxito sistemas de prevención como el modelo KiVa en Finlandia y los programas españoles AVE (Acoso y Violencia Escolar) y TEI (Tutoría entre iguales). En esta línea, hasta ahora en nuestro país existe un proyecto de ley sobre Educación Emocional que duerme en el Congreso desde fines de 2019. Incorporar este tipo de temas de forma integral y consistente en el currículum escolar es una de las formas de atacar el bullying incluso antes de que se manifieste.