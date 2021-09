Por Rita Cox y Pilar Navarrete

Paula 1242. Sábado 30 de diciembre de 2017.

Scrub de damasco

La piel queda exfoliada, hidratada y desintoxicada desde el cuello hasta los pies. La terapeuta usa movimientos circulares ascendentes para remover las células muertas en brazos, abdomen (activa el colon), espalda y piernas, y un masaje linfático que, en mi caso, alivió el torturante síndrome de las piernas cansadas.

La terapeuta parte por un breve masaje craneal. Luego, con un scrub de limón, coco y semillas de damasco preparado por ella, va exfoliando y retirando con una esponja con agua tibia (exquisto). Una pasada breve y suave ya que como es en seco, los gránulos no se diluyen y pueden rayar la piel. Después viene una máscara nutritiva de arándano, almendras y karité, también hecha por ella, que se deja actuar cubierta por un filme plástico para maximizar sus propiedades. La sesión de 80 minutos termina con un masaje breve de cara. $ 56.000 en Spa Mandala. Presidente Riesco 3237, casa D, fono 2891 4763, www.esteticamandala.cl / Instagram: @spamandala

Scrub de sal

En una salita temperada y a media luz, la terapeuta me pregunta si tengo alguna herida por cicatrizar, porque el exfoliante es a base de sal y “si tienes una herida te puede arder”, me advierte. No es mi caso. Me recuesto boca arriba en una camilla. Comienza por mi brazo derecho, exfoliando dedos, codos, hombros. Durante los siguientes 40 minutos también pasará por mi abdomen, piernas y pies, axilas y caderas. La mejor parte es la espalda. A pesar de que es una exfoliación más fuerte que suave (“no tienes que exfoliarte más de una vez al mes, para darle tiempo a la piel de regenerar la primera capa”), estaba a punto de quedarme dormida cuando llegó el momento de la ducha tibia. La sesión terminó con la aplicación de una loción ultra hidratante de verbena y yo flotando del relajo y con la piel como seda. $ 37.000 en Spa One & Only. Luis Pasteur 5766, fono 2752 5895. www.spaoneandonly.cl