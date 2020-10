Final girl: La heroína del terror ya no corre despavorida

Se conoce como “Final girl” al personaje femenino del cine de terror que sobrevive a los demás, convirtiéndose en la última en enfrentar a la amenaza. Se trata de un arquetipo cinematográfico que perdura en el tiempo, pero que se ha ido transformando en los últimos años. Por lo general una mujer guapa que corre despavorida de un monstruo o asesino con características suficientes como para que la audiencia empatice con ella.

Una final girl atormentada sería Wendy, la esposa de Jack en El Resplandor. Una mujer que corre con cara de horror durante buena parte de la película. Sus expresiones y sus gritos resuenan más que la profundidad de sus diálogos. Otro ejemplo es Laurie Strode en Halloween. Más moderna que Wendy, toma su defensa en sus propias manos, pero sigue siendo –hasta las secuelas más recientes de la saga, donde esto cambia- el ratón que huye del temible gato.

“La evolución de la final girl en el cine de terror ha sido súper interesante. Se trataba de un estereotipo sencillo, porque se quería mostrar a alguien muy asustado, arrancando con miedo de amenazas como un tipo en motosierra, con máscara y cuchillo o con garras en vez de manos. Por lo mismo, los directores y guionistas sentían que no encajaba mostrar a un hombre corriendo asustado o con cara de terror, porque el hombre siempre se tenía que ver fuerte y varonil”, dice la crítica de cine Ángela Díaz.

La experta en cine subraya que en los 70 y 80 se asumía que eran hombres los que iban a ver este tipo de películas y que ellos iban a preferir ver chicas guapas arrancando y no a versiones cinematográficas de ellos mismos aterrorizados: “Como si a ellos nos les diera susto ver a una persona persiguiéndolos con una motosierra”.

Todo esto está muy relacionado con cómo se organizaba a las mujeres en las películas de terror, especialmente en el subgénero slasher, que tiende a ser más sangriento, y donde suele haber un asesino o monstruo que busca destripar a sus víctimas. “Había una mujer sexualmente más activa que era castigada a lo largo de la película, y otra más virginal e inteligente que lograba investigar cómo funcionaba el asesino y era la última de pie, pero no por eso era la más fuerte”, cuenta Ángela. “Pero esto ha empezado a cambiar en forma paulatina con películas como Midsommar o Us donde sí, hay una mujer que es la última de pie, pero lo es no solo por ser virginal ni atractiva, sino que por ser el mejor personaje. Es la más fuerte y la más inteligente, y por eso sobrevive”.

“Durante toda la película esta nueva final girl va más allá de correr en calzones porque viene el asesino, y esto tiene que ver con la llegada de directores más interesantes al cine de terror, pero también con el desarrollo del cine, donde aún habiendo películas estereotipadas, al público cada vez le interesa menos verlas”, destaca la crítica.

Algunas final girls recientes que vale la pena conocer y cuyas películas serán una buena compañía esta noche de Halloween:

Adelaide en Us: Lupita Nyongo interpreta a un personaje lleno de secretos que poco a poco se irán develando durante un viaje familiar a la playa. De ella va a depender que su familia sobreviva y de que no les quiten su lugar en este mundo.

Thomasin en La bruja: No es una heroína ni pretende serlo, pero en esta película de terror que dio a conocer a la actriz Anna Taylor-Joy, nada es lo que parece. Lo que sí se ve es una adolescente decidida a descubrir la verdad y a romper con sus ataduras.

Grace en Ready or not: En esta comedia de terror Samara Weaving interpreta a una novia que pasa de ser cazada a cazadora. Aunque al principio parece una damisela en peligro, a lo largo de la película se da cuenta de su propio valor y pasa a convertirse en la verdadera amenaza.

Dani Ardor en Midsommar: Una final girl distinta, como tendría que ser en una película de Ari Aster. Pero cuando pasas de ser un personaje absolutamente confundido y destrozado a ser el líder entre los demás, es porque algo interesante pasó.