Horóscopo de la semana: “Atrévete a aceptar las partes de ti que se equivocan”

Los signos del zodíaco occidental parten en Aries, que se emplaza con el equinoccio de marzo, para darle la bienvenida a la vida luego de una vuelta completa alrededor del Sol. Piscis es el signo de los finales, de la conexión con el todo. De ahí se desprende la unión de las almas desde la disolución de lo que consideramos nuestro ego, para poder abrirnos a un espacio de conexión profunda con aspectos no conscientes de nuestra psique.

La expresión de la creatividad es muy potente cuando el Sol transita por este signo: nos conectamos más con la imaginación y nuestros sentimientos, lo que nos permite mostrarnos de mejor manera. Este signo también está conectado con la intuición y la trascendencia espiritual. Actualmente tenemos a su regente, Neptuno, transitando por él, por lo que podemos utilizar esta energía para crear proyectos, conectarnos con el arte y con el sentido último de nuestra existencia.

Esta semana la energía estará orientada a reconectar con grandes ideas, a comprender las cosas que nos han causado confusión en los últimos días. Mercurio y Júpiter se unirán en el signo de Acuario, lo que nos entregará con claridad un mensaje revelador, de conexión con el universo. ¿Qué cosas han ido cambiando por tu vida que no has podido comprender? ¿Qué cosas sentiste que cambiaron durante febrero que no lograron cuajar completamente? Esta semana estaremos haciendo una revisión de estos sucesos y podremos soltar lo que no pudimos entender, desde un lugar amoroso y lleno de compasión.

Esta energía es excelente para encontrar nuevas ideas. Trata de enfocarte en compartir y socializar tus dudas, especialmente si quieres arrancar nuevos proyectos. La fuerte presencia de la energía acuariana nos está llamando a innovar y abrirnos a espacios que no pensábamos que podrían funcionar. Arma esa reunión y ponte a crear junto con otros, porque puede salir muy bien.

Las tensiones entre la expresión individual y colectiva también pueden dar un vuelco interesante estos días, dándole fin a experiencias que pueden haber sido dolorosas para todos los habitantes del mundo. Es quizás un gran momento para pedir perdón a quiénes le has hecho daño en el pasado y abrazar una nueva forma de vincularnos, desde lo que ya hemos aprendido. Es importante enfocarnos en la concepción pisciana del amor incondicional, que nos acepta por ser quiénes somos, no menos. Atrévete a aceptar esas partes de ti que se equivocan o que temes mostrar, porque no tienen nada de malo.

Esta semana seguiremos con la energía de Marte en Tauro haciendo un ángulo armónico a Plutón en Capricornio. Nuestra voluntad se concentrará en seguir transformando todo lo que considerábamos estable, seguro y apegado a lo que siempre ha sido. No te olvides de escuchar fuertemente lo que hablan tus sueños, porque estarán dando indicios de las cosas que inconscientemente puedes estar trabajando.

Deja atrás lo que ya no te sirve, abraza nuevos hábitos con amor por ti y todos los seres vivientes, y enfréntate a las cosas que te dan miedo, con la sabiduría del universo como garante. Es tiempo de disolvernos y conectarnos profundamente con la energía que emana de nuestra alma, para así dirigir de mejor manera todas nuestras acciones.