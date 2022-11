Las niñas y niños que no cuentan con reconocimiento paterno

Carece de toda lógica, pero es una realidad. Según datos del INE 2016, cada año nacen en el país más de 20 mil niños y niñas que no cuentan con reconocimiento paterno. Son 55 niños al día en cuya acta de nacimiento figura únicamente el nombre de la madre.

Este es solo uno de los rostros del ausentismo paterno, ya que hay muchos niños y niñas que estando reconocidos no tienen contacto con su papá. No obstante, aquellos que desde su nacimiento no cuentan con la filiación paterna, son privados aún de más derechos, desde la manutención hasta la herencia por parte del progenitor. Aquí se acrecientan las desigualdades de base.

Así, para muchas madres no queda más opción que judicializar, demandando por paternidad en un recorrido que suele ser largo y engorroso. Un lujo en tiempo, desgaste y muchas veces dinero que menos de 5 mil mujeres en Chile al año se pueden dar (Informe Anual de Justicia, 2018).

Una vez más aparece el sacrificio de la mujer madre como una condición normalizada en nuestra sociedad, con un alto costo para ella y sus hijos e hijas. Algo que cuesta entender que siga ocurriendo de esta manera en pleno siglo XXI.

En el último tiempo, se han aprobado iniciativas legales para el cobro efectivo de la pensión alimenticia, que están ad-portas de ser implementados en pos del bienestar de niños, niñas y madres que hasta ahora están sobrellevando solas la carga de la mantención del hogar. Aún así, ninguna de estas leyes logrará velar por los 20 mil niños y niñas que nacen y se les priva del derecho a un padre. Ellos debiesen ser también el centro de la discusión parlamentaria, con base en los principios de justicia y de igualdad de oportunidades.